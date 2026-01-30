Terorista Mevlid Jašarević optužen za prijetnje zatvorskim čuvarima

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog prijetnji službenicima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Istočnom Sarajevu, gdje izdržava kaznu za teroristički napad na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Izvor: YouTube/Screenshot

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Jašarevića zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, prenosi Birn.

Ranije su iz Tužilaštva BiH saopštili da je Jašarević u dva navrata u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Istočnom Sarajevu službenicima upućivao verbalne i fizičke prijetnje zbog zabrane telefonskih i pisanih kontakata.

Jašarević je optužen da je prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu pokušao spriječiti službeno lice u institucijama BiH u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja.

Jašarević je ranije osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

On je tada ispalio iz automatske puške više od 100 metaka na objekat i ranio pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Velića koji je obezbjeđivao zgradu američke Ambasade.