Poznato ko je radnik iz Srbije koji je stradao na Oktoberfestu: Usmrtila ga gondola u zabavnom parku

Državljanin Srbije Aleksandar S. (52) poginuo je radeći kao obezbjeđenje na Oktoberfestu. Njega je u pokretu udarila gondola na jednoj od atrakcija, a od teških povreda ubrzo je preminuo u bolnici.

Izvor: Youtube/printscreen/Focus

Državljanin Srbije Aleksandar S. (52) stradao je u ponedjeljak uveče na Oktoberfestu kada ga je povrijedila jedna od atrakcija u zabavnom parku.

Aleksandar je radio kao obezbeđenje kod atrakcije "Hangover", tornju za slobodan pad visok oko 90 metara.

Državljanin Srbije se, iz još neutvrđenih razloga, našao u blizini gondole u trenutku dok je atrakcija bila u funkciji. Vjeruje se da ga je gondola zakačila i nanela mu teške povrede, kojima je ubrzo podlegao u bolnici.

Nesreća se dogodila nešto pre 22 sata, navodno tokom posljednje vožnje pred zatvaranje.

Na lice mjesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su uspjele da reanimiraju Aleksandra i prebace ga u bolnicu. Nažalost, povrede su bile toliko teške. Ljekari nisu ništa mogli da učine da ga spasu.

Nakon tragedije oglasila se porodica vlasnika zabavne atrakcije. U saopštenju navode da su u šoku i užasnuti zbog nesreće.

U saopštenju za javnost navodi se da porodica blisko sarađuje sa policijom i javnim tužilaštvom kako bi se razjasnilo kako je moglo doći do "ovog incidenta, nezabilježenog za porodicu koja se bavi ovim poslom" – i kakve bi posljedice, ukoliko ih uopšte bude, trebalo da uslijede. Dirk Mec, portparol porodice Šnajder, koja vodi posao, izjavio je da su svi članovi tima šokirani i zgroženi. Osoblje je duboko potreseno smrću kolege.

(Telegraf/MONDO)