"Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva": Cvijanovićeva večeras na prijemu kod Trampa

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovaće večeras prijemu koji u Njujorku organizuje američki predsjednik Donald Tramp za šefove država i vlada koji prisustvuju Generalnoj skupštini UN.

Izvor: Željka Cvijanović/X

Portal Istraga navodi da je ovo prvi put poslije 2014. godine da na prijemu kod američkog predsjednika pored predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića bude još jedan član.

Ovaj federalni portal napominje da je Cvijanovićeva tek drugi član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda koja će prisustvovati prijemu kod predsjednika SAD, što nikome do sada nije uspjelo osim Nebojši Radmanoviću 2014. godine.

Kako piše, nikada se nije dogodilo da BiH na Generalnoj skupštini UN i na prijemu kod predsjednika Sjedinjenih Država predstavlja višečlana delegacija Predsjedništva BiH, uvijek je to bio predsjedavajući Predsjedništva BiH, osim 2014. godine kada je sa usaglašenim stavom Predsjedništva BiH na zasjedanju Generalne skupštine predstavljao tada član Predsjedništva Nebojša Radmanović.

Uoči ovog prijema, Cvijanovićeva se sastala i Suzi Vajls, šeficom Trampovog kabineta.

Istraga napominje da Vajlsova važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim Državama otkako je Tramp postao predsjednik.

CVIJANOVIĆ: SRPSKA PROTIV NAMETANJA U BiH, ALI I DALJE POSVEĆENA DIJALOGU

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Njujorku da stabilnost u BiH ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda, te istakla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti.

Cvijanovićeva je na godišnjem samitu "Konkordija" ukazala da stabilnost BiH može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta.

"Republika Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva, već više unutrašnjeg razgovora. Nije joj potrebno političko nametanje, već ekonomska saradnja, investicije i razvoj", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti, kao i jačanju odnosa sa svima koji žele da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja.

Cvijanovićeva je govorila o aktuelnim izazovima i neophodnosti reafirmacije demokratije u BiH.

Među učesnicima Godišnjeg samita "Konkordija" su i Sara Rodžers i Džejkob Helberg iz Stejt dipartmenta, predsjednici Hondurasa Nasri Asfura i Dominikanske Demokratske Republike Luis Abinader, premijer Mlate Robert Abela.

Ovaj samit okuplja najuglednije poslovne, vladine i lidere neprofitnih organizacija u svijetu radi jačanja dijaloga i omogućavanja efikasnih partnerstava sa ciljem pozitivnog društvenog uticaja.

(Srna/Mondo)