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Cvijanović odgovorila Konakoviću: „Ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli diktirati Srbiji“

Cvijanović odgovorila Konakoviću: „Ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli diktirati Srbiji“

Autor Haris Krhalić
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Željka Cvijanović reagovala je na odluku Elmedina Konakovića da dva člana Ambasade Srbije proglasi nepoželjnim i naloži im da napuste BiH.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović reagovala je na odluku ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića da vojnog atašea Ambasade Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića proglasi nepoželjnim i naloži im da u roku od 48 sati napuste BiH.

Cvijanović je poručila da Konaković ne može samostalno određivati stavove BiH, a kamoli donositi odluke kojima bi diktirao odnose sa Srbijom.

Ona je navela da je jednom od članova Ambasade Srbije, za koje se navodi da su protjerani, istekao mandat i da je, prema informacijama kojima raspolaže, već napustio BiH.

Kada je riječ o Dulanoviću, Cvijanović je istakla da saglasnost za njihov dolazak ne daje ministar spoljnih poslova, već Savjet ministara BiH, te da isto važi i za uskraćivanje boravka.

„Osim toga, za takve postupke uskraćivanja gostoprimstva potrebno je imati dokaze za razloge kojima se potkrepljuje takva odluka“, navela je Cvijanović.

Ona je najavila da će od nadležnih institucija zatražiti informaciju o tome da li postoje razlozi kojima bi takva odluka bila potkrijepljena, dodajući da će se utvrditi da li iza nje postoje konkretni dokazi.

Cvijanović je podsjetila i da ministar spoljnih poslova BiH ne može razrješavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već da je za to nadležno Predsjedništvo BiH.

"Saradnja Srpske i Srbije će se nesmetano odvijati"

Govoreći o najavljenom smanjenju osoblja u Ambasadi BiH u Beogradu, Cvijanović je ocijenila da bi takav potez mogao biti na štetu državljana oba entiteta.

Istakla je i da, kako navodi, Konakovićevi nalozi ne predstavljaju stav cijele BiH.

„Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, sa svojih 49% teritorije, u tome ne učestvuje“, poručila je Cvijanović.

Ona je podsjetila na Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, navodeći da će se saradnja dvije strane u svim oblastima nastaviti nesmetano.

"Konakoviću bi bolje bilo da pazi da li mu bošnjački kadrovi u DKP mreži dilaju drogu nego što se bavi Srbijom", dodala je Cvijanović,

Cvijanović je na kraju pozvala vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, poručujući da će mu, kako je navela, biti pruženo gostoprimstvo i zaštita.

„Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, gdje će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite“, navela je Cvijanović.

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Tagovi

Željka Cvijanović Elmedin Konaković

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