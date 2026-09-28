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Osam američkih marinaca povrijeđeno u iranskom napadu u Ormuskom moreuzu

Osam američkih marinaca povrijeđeno u iranskom napadu u Ormuskom moreuzu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Osam američkih marinaca povrijeđeno je u napadu iranske rakete u Ormuskom moreuzu, a Pentagon nije odmah objavio detalje o incidentu.

Osam američkih marinaca povrijeđeno u iranskom napadu u Ormuskom moreuzu Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia/AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Osam američkih marinaca povrijeđeno je kada je iranska krstareća raketa pogodila brod koji je plovio u Ormuskom moreuzu 14. septembra, prema riječima trojice američkih zvaničnika za NBC News. Pentagon prethodno nije objavio ovaj napad.

Marinci, sedam vojnika i jedan oficir iz desantne jedinice, nadisali su se dima i imali simptome karakteristične za potres mozga, uključujući glavobolje. Niko nije ozbiljno povrijeđen i svi su se ubrzo vratili na dužnost, piše 24news.tv.

Zvaničnici su izjavili da se marinci nisu nalazili na brodu Američke ratne mornarice, ali nisu naveli koji je brod pogođen. Ministarstvo odbrane tog dana nije javno objavilo napad na američke snage u tom području.

Njihove povrede unete su u Pentagonov sistem za praćenje žrtava oko deset dana kasnije. Zaključno sa sredom, u sistemu je navedena 861 ranjena osoba među pripadnicima američke vojske od početka rata sa Iranom. Jedan zvaničnik je rekao da za dijagnostikovanje nekih povreda, posebno potresa mozga, može biti potrebno nekoliko dana.

Objavljivanje ovih informacija otvorilo je dodatna pitanja o tome koliko brzo se prijavljuju američke žrtve i na koji način ih Pentagon klasifikuje tokom sukoba.

Američke snage nastavljaju da sprovode ograničenja za brodove koji plove ka iranskim lukama i iz njih u Ormuskom moreuzu. Prema rečima američkog zvaničnika, Iranska revolucionarna garda i dalje gotovo svakodnevno pokušava da cilja brodove u tom regionu.

(MONDO)

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Iran SAD Ormuski moreuz

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