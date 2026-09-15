logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moraju da prekinu blokadu Ormuskog moreuza i nuklearni program": Merc uputio oštru poruku Iranu

"Moraju da prekinu blokadu Ormuskog moreuza i nuklearni program": Merc uputio oštru poruku Iranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Iran da obustavi nuklearni program i destabilizaciju regiona. Sa iračkim premijerom je razgovarao o prijetnji Huta i kraju vojne misije.

Merc traži od Irana da prekine blokadu Ormuskog moreuza Izvor: Twitter/@MarioNawfal/Screenshot

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je u utorak Iran da prestane sa destabilizacijom regiona i da ne širi sukob na Irak preko svojih posredničkih snaga. Merc je to izjavio u Berlinu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa iračkim premijerom Alijem al Zaidijem, sa kojim je razgovarao o regionalnoj situaciji, posljedicama rata između SAD-a i Irana, kao i o blokadi Ormuskog moreuza, piše Anadolija.

Poziv Teheranu

"Teheran mora da prestane da podržava posredničke grupe širom regiona. Posljedice toga vidimo svakodnevno. Takođe pozivamo Iran da ne širi sukob dalje na Irak", rekao je Merc. "Iran mora konačno da prekine blokadu Ormuskog moreuza i, prije svega, da zaustavi svoj vojni nuklearni program", istakao je on.

Merc je dodao da Berlin podržava inicijativu iračke vlade za razoružavanje milicija pod iranskim uticajem, kao i njene napore za uspostavljanje mira i bezbjednosti.

Napetosti u Crvenom moru

Dvojica lidera razgovarala su i o situaciji u Crvenom moru, gdje su Huti proširili kontrolu duž jemenske obale i zauzeli ostrvo Majun u moreuzu Bab el Mandeb.

"Huti sada kontrolišu strateške položaje oko moreuza Bab el Mandeb i napadaju energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji. To dodatno otežava stanje na međunarodnim energetskim tržištima", rekao je Merc. "Međunarodna zajednica ne smije da dozvoli da Huti ugrožavaju pomorski saobraćaj u Crvenom moru. Unutar Evropske unije i sa partnerima u regionu dogovaramo zajedničke korake kojima možemo doprinijeti okončanju ovog sukoba", dodao je.

Budućnost njemačke misije u Iraku

Na pitanje o budućnosti njemačke vojne misije za savjetovanje i obuku u Iraku, Merc je odgovorio da se ona završava krajem ovog mjeseca, ali da je Berlin spreman da nastavi saradnju u drugim oblicima.

"To vojno prisustvo se završava 30. septembra, za dvije nedjelje, na zahtjev Iraka i mi tu odluku, naravno, poštujemo", rekao je kancelar novinarima.

"Ipak, spremni smo da nastavimo vojnu saradnju ako za to bude postojala želja. Stojimo na raspolaganju za podršku Iraku i spremni smo da sa njihovom vladom dogovorimo buduće oblike saradnje", poručio je.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fridrih Merc Iran Ormuski moreuz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ