Tramp: Američke snage uništile 28 iranskih brodova u Ormuskom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Oružane snage SAD uništile 28 iranskih brodova i preuzele potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

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Oružane snage SAD potopile su u toku noći 28 plovila iranske mornarice u Ormuskom moreuzu, tvrdi predsjednik SAD Donald Tramp.

"Sada kontrolišemo Ormuski moreuz. Sinoć smo uništili 28 brodova. Oni nisu postigli ništa, a mi smo im uništili brodove", rekao je Tramp, prenosi TASS.

Centralna komanda oružanih snaga SAD saopštila je 31. avgusta da su američki vojni udari na teritoriju Irana imali za cilj da spriječe Korpus Islamske revolucionarne garde da postavi mine u moreuzu.