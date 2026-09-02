logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp: Američke snage uništile 28 iranskih brodova u Ormuskom moreuzu

Tramp: Američke snage uništile 28 iranskih brodova u Ormuskom moreuzu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Oružane snage SAD uništile 28 iranskih brodova i preuzele potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Tramp: Američke snage uništile 28 iranskih brodova u Ormuskom moreuzu Izvor: GreenOak/FOTOGRIN/Joseph Sohm/Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

Oružane snage SAD potopile su u toku noći 28 plovila iranske mornarice u Ormuskom moreuzu, tvrdi predsjednik SAD Donald Tramp.

"Sada kontrolišemo Ormuski moreuz. Sinoć smo uništili 28 brodova. Oni nisu postigli ništa, a mi smo im uništili brodove", rekao je Tramp, prenosi TASS.

Centralna komanda oružanih snaga SAD saopštila je 31. avgusta da su američki vojni udari na teritoriju Irana imali za cilj da spriječe Korpus Islamske revolucionarne garde da postavi mine u moreuzu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Donald Tramp Ormuski moreuz Iran brodovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ