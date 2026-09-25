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Zajednička akcija policije i UIO u Tuzli: Zaplijenjena švercovana roba, uhapšeni policijski službenici

Zajednička akcija policije i UIO u Tuzli: Zaplijenjena švercovana roba, uhapšeni policijski službenici

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Značajna količina robe koja nije bila obilježena prema zakonskim propisima oduzeta je danas u opsežnoj akciji Policijske uprave Tuzla i Regionalne kancelarije Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Akcija suzbijanja šverca u Tuzli: Oduzeta akcizna roba Izvor: MUP TK

Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda i oduzimanje robe bez akciznih markica i za koju ne postoji vjerodostojna dokumentacija, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Protiv osoba obuhvaćenih ovom akcijom UIO će preduzeti zakonom predviđene radnje.

Iz Uprave policije su naveli i da su dva policijska službenika E. S. /38/ i R. D. /55/ privremeno suspendovani zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

E. S. je, uz izvještaj, predat kantonalnom tužiocu u dalju nadležnost zbog sumnje da je počinio krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Kantonalnom tužilaštvu je podnesen izvještaj protiv R. D. zbog sumnje da je zajedno sa E. S. počinio navedena krivična djela.

Suspendovani su do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka.

Izvještaj kantonalnom Tužilaštvu podnesen je i protiv E. M. i A. M. zbog sumnje da su kao predstavnici pravnog lica počinili krivično djelo prevara u privrednom poslovanju.

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Tuzla šverc

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