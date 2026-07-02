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Granična policija BiH provjerava navode o zloupotrebi vozila: Traže se zvanične informacije od MUP-a Hrvatske

Granična policija BiH provjerava navode o zloupotrebi vozila: Traže se zvanične informacije od MUP-a Hrvatske

Autor Dušan Volaš
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Iz Granične policije saopšteno je da nisu službeno obaviješteni od MUP-a Hrvatske o zloupotrebi službenog vozila. Ipak, iz ove institucije ističu da su ranije zaprimili anonimnu prijavu o navodnoj zloupotrebi službenog vozila.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Povodom medijskih navoda o navodnom korištenju službenog vozila Granične policije (GP) BiH za prevoz privatnih stvari u Republiku Hrvatsku, iz ove policijske agencije poručili su da postupaju odgovorno i profesionalno po svakoj prijavi koja ukazuje na nezakonito ili neprofesionalno postupanje njenih pripadnika.

Iz GP BiH navode da do ovog trenutka nisu službeno obaviješteni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske o događaju koji su prenijeli pojedini mediji. Ipak, iz ove institucije ističu da su ranije zaprimili anonimnu prijavu o navodnoj zloupotrebi službenog vozila.

"Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu Granične policije BiH odmah po zaprimanju prijave, u skladu sa zakonskim propisima i internim procedurama, počeo je izvršavati sve potrebne provjere navoda iz sadržaja prijave kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti koje se odnose na moguću zloupotrebu službenog vozila", navedeno je iz Granične policije.

U cilju utvrđivanja istinitih informacija i činjeničnog stanja, GP BiH je službeno zatražila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske.

Iz Granične policije poručuju da provode politiku nulte tolerancije prema svakoj zloupotrebi službenog položaja, ovlaštenja ili materijalno-tehničkih sredstava. Naglašavaju da ostaju posvećeni zakonitom, transparentnom i profesionalnom radu, uz napomenu da su pouzdan partner svim agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama i regionu.

Podsjetimo, hrvatski policijski službenici otkrili su slučaj krijumčarenja u kojem je iskorišteno službeno vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine.

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Tagovi

Granična policija BiH Hrvatska šverc

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