Studenti iz Srbije otkazali dolazak u Banjaluku nakon incidenata u Brčkom, Doboju i Višegradu (Video)

Studenti iz Srbije, odnosno aktivisti izborne liste "Studenti pobeđuju", otkazali su svoju posjetu Banjaluci koja je bila zakazana za petak 25. septembar.

Izvor: Nebojša Šatara, mondo.ba

Studenti iz Srbije otkazali dolazak u Banjaluku nakon dešavanja u Brčkom, Doboju i Višegradu

Studenti iz Srbije, okupljeni oko inicijative "Student u svakom selu" i izborne liste "Studenti pobeđuju", otkazali su dolazak u Banjaluku koji je bio planiran za danas, 25. septembar, nakon događaja koji su pratili njihov obilazak više gradova u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Studenti su tokom karavana trebalo da razgovaraju sa građanima i predstave program izborne liste "Studenti pobeđuju" pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Prema ranije objavljenom planu, obilazak je obuhvatao Bijeljinu, Brčko, Trebinje, Doboj, Višegrad, Banjaluku, Bratunac i Zvornik.

Prekršajni postupak u Brčkom

U Brčkom su studenti 23. septembra postavili štand na Trgu mladih, dijelili promotivni materijal i razgovarali sa građanima.

Iz Policije Brčko distrikta saopšteno je da su identifikovana dva organizatora, za koje je utvrđeno da nisu prethodno dostavili obavještenje o održavanju mirnog okupljanja, kako je predviđeno Zakonom o mirnom okupljanju. Pošto je riječ o stranim državljanima, protiv njih je pokrenut skraćeni prekršajni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH.

Policija je istovremeno saopštila da okupljanje nije bilo prekinuto i da su službenici bili na mjestu događaja radi održavanja reda i poštovanja zakona.

Navodi o incidentu u Višegradu

Tokom jučerašnjeg obilaska Višegrada zabilježen je incident koji je objavljen na društvenim mrežama i o kojem su izvijestili pojedini mediji.

Tokom razgovora studenata sa građanima došlo je do verbalnih provokacija i pokušaja uzimanja njihovih transparenata. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se prisustvo policijskih službenika, dok se iz dostupnih izvještaja ne može nezavisno utvrditi cijeli tok događaja niti identitet svih učesnika.

Kuća ljudskih prava Banjaluka saopštila je da osuđuje, kako navodi, nasilne incidente i napade na studente u Višegradu, kao i postupanje policije u Brčkom i Doboju. Iz ove organizacije pozvali su nadležne institucije da ispitaju postupanje policijskih službenika i okolnosti incidenata.

Kuća ljudskih prava takođe je zatražila da policijski i tužilački organi identifikuju i sankcionišu osobe odgovorne za eventualne napade na studente.

Otkazan dolazak u Banjaluku

Informacija o otkazivanju posjete Banjaluci objavljena je na stranici povezanoj sa organizatorima, uz kratku poruku da je planirani skup otkazan. Prema ranije objavljenom rasporedu, studenti su u Banjaluci trebalo da razgovaraju sa građanima u dva termina, od 10 do 13 i od 16 do 19 časova.

Zvanično obrazloženje studenata o razlozima otkazivanja nije objavljeno. Odluka je uslijedila nakon njihovih aktivnosti u Brčkom, Doboju i Višegradu, ali nije potvrđeno da je upravo neki od tih događaja formalno naveden kao razlog za otkazivanje posjete Banjaluci.

Izborna kampanja u Srbiji

Studenti koji učestvuju u karavanu djeluju u okviru liste "Studenti pobeđuju", koja učestvuje u predizbornim aktivnostima uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar.

Njihov obilazak Republike Srpske i Brčko distrikta dio je aktivnosti usmjerenih prema građanima Srbije koji žive u BiH i imaju biračko pravo na izborima u Srbiji.