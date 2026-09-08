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Aktivan link za 150 KM pomoći studentima: Prijave otvorene do 15. septembra

Aktivan link za 150 KM pomoći studentima: Prijave otvorene do 15. septembra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske aktiviralo je link za prijave studenata za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150 KM.

Aktivan link za 150 KM pomoći studentima Izvor: UNIBL

Kako je objavljeno na njihovoj službenoj stranici, od danas je aktivan LINK putem kojeg svi redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, koji su državljani Republike Srpske/BiH, a koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, mogu da se prijave i ostvare pravo na jednokratnu pomoć u vrijednosti od 150 KM.

Link za prijave biće otvoren do 15. septembra 2026. godine.

Iz ovog Ministarstva pozivaju sve studente koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste mogućnost ostvarivanja jednokratne pomoći.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za realizaciju ove mjere u ukupnom iznosu od 4.500.000 KM, kojom će biti obuhvaćeno oko 30.000 studenata.

(Mondo)

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Tagovi

studenti Republika Srpska jednokratna pomoć Vlada RS

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