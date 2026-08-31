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Minić najavio pomoć porodicama: Po 100 KM za osnovce, a 150 KM za srednjoškolce i studente

Minić najavio pomoć porodicama: Po 100 KM za osnovce, a 150 KM za srednjoškolce i studente

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je jednokratnu pomoć porodicama od 100 KM za osnovce i 150 KM za srednjoškolce i studente.

Minić najavio pomoć porodicama: 100 KM za osnovce, 150 KM za srednjoškolce i studente Izvor: Facebook/screenshot

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada Srpske donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, a koja podrazumijeva po 100 KM za osnovce i po 150 KM za srednjoškolce i studente.

Minić je rekao da je Republika Srpska finansijski stabilna i da u ovom trenutku može pomoći roditeljima sa ovim iznosom da bi mogli kupiti neophodan školski pribor.

"Izdvojićemo za to značajna sredstva", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je podsjetio da je Vlada Srpske za sve osnovce obezbijedila besplatne udžbenike, te da će i na ovaj način doprinijeti njihovom lakšem opremanju za školu.

Kada je riječ o povećanju direktnih i indirektnih prihoda, Minić je rekao da su oni direktno posljedica pojačane privredne aktivnosti, a ne nameta.

"Naš BDP će do kraja godine dostići 20 milijardi KM, investicioni ciklus je veći od 7,4 milijarde KM", naveo je Minić.

On je dodao da je Vlada Srpske u proteklom periodu povećavala borački, materinski i ostale dodatke.

"Zadovoljan sam što sam na čelu Vlade koja je u ekspanziji kada je riječ o učešću u svakom segmentu društva, od porodice do privrede", zaključio je Minić.

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Tagovi

Savo Minić Vlada RS pomoć jednokratna pomoć učenici

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