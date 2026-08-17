BiH dobila 140,5 miliona evra od EU, Minić se oglasio: Takva zajednica nas zanima

Savo Minić rekao je da Republiku Srpsku zanima BiH bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda.

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je povodom ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći EU da takva zajednica zanima Republiku Srpsku, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda.

Minić je podsjetio da je BiH završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 140,5 miliona evra.

"Takva zajednica nas zanima, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u FBiH", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".