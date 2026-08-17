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BiH dobila 140,5 miliona evra od EU, Minić se oglasio: Takva zajednica nas zanima 1

BiH dobila 140,5 miliona evra od EU, Minić se oglasio: Takva zajednica nas zanima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Savo Minić rekao je da Republiku Srpsku zanima BiH bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda.

Minić: Zanima nas zajednica bez blokada i opstrukcija Izvor: Facebook/screenshot

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je povodom ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći EU da takva zajednica zanima Republiku Srpsku, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda.

Minić je podsjetio da je BiH završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 140,5 miliona evra.

"Takva zajednica nas zanima, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u FBiH", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

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Savo Minić EU

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Komentari 1

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zole

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Hvala što ste poslali vijest.

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