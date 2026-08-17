BiH dobija 140,5 miliona evra od EU: Završena ratifikacija IPA III

BiH je završila ratifikaciju IPA III programa, čime joj je omogućen pristup 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije.

Izvor: Respiro/Shutterstock

Bosna i Hercegovina završila je posljednji korak u procesu ratifikacije Programa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije.

Odluka o finansiranju programa danas je objavljena u Službenom glasniku BiH, nakon čega je Delegacija EU u BiH saopštila da je proces ratifikacije završen.

„Evropska unija i njene države članice su daleko najveći pružalac finansijske pomoći, investitor i trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Instrument pretpristupne pomoći pomaže zemljama na njihovom evropskom putu u postizanju standarda u oblastima demokratskih institucija, vladavine prava, borbe protiv korupcije, poslovnog okruženja i zaštite okoliša. Sredstva u iznosu od 140,5 miliona evra donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama“, rekao je šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

Iako EU ostaje partner BiH, iz Delegacije upozoravaju da zemlja još ne koristi u potpunosti dostupnu evropsku podršku. BiH je, kako navode, i dalje jedini partner na Zapadnom Balkanu koji nije primio nijedan euro iz Instrumenta za reforme i rast u okviru Plana rasta EU.

„Korištenje svih dostupnih mogućnosti zahtijeva hitno djelovanje domaćih vlasti. Postoji konkretan rizik da se izgubi i dodatnih 373 miliona evra do kraja godine ako se ništa ne poduzme“, naglasio je Soreka, koji je i specijalni predstavnik EU u BiH.

Novac za javne institucije, pravosuđe i zaštitu okoliša

Sredstva iz programa trebala bi donijeti koristi građanima i poslovnom sektoru kroz mjere usmjerene na dobro upravljanje, jačanje procesa izrade politika i unapređenje javnih usluga.

Podrška je predviđena i za jačanje kapaciteta javne uprave i institucija koje upravljaju sredstvima EU, kako bi se bolje koristile mogućnosti koje pruža Evropska unija.

IPA III obuhvata i aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, temeljnih prava i demokratije. Poseban naglasak stavljen je na reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, podršku stvaranju okruženja pogodnog za pomirenje, kao i unapređenje pristupa uslugama zaštite za žene, muškarce i maloljetne migrante.

Program za period od 2025. do 2027. godine predviđa i podršku zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Planirane aktivnosti odnose se na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode i biodiverziteta te upravljanje otpadom u skladu s pravnom stečevinom EU, ciljevima Evropskog zelenog plana i Zelenom agendom za Zapadni Balkan.

Takva podrška trebala bi pomoći lokalnim zajednicama širom BiH da se bolje nose s posljedicama klimatskih promjena, uz promociju zelenijih i čistijih tehnologija i unapređenje kvaliteta života.

Podrška poljoprivredi i privredi

Program ima za cilj i jačanje konkurentnosti i inkluzivnog rasta kroz unapređenje investicijskog okruženja i upravljanja u oblasti održivog upravljanja kritičnim sirovinama.

Predviđena je i podrška razvoju održive i klimatski otporne poljoprivrede i ribarstva u BiH. To uključuje povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, održivo korištenje prirodnih resursa, kao i unapređenje kvaliteta i sigurnosti hrane te zdravlja i zaštite životinja i biljaka.

Cilj je povećati otpornost i konkurentnost domaćeg poljoprivrednog sektora, od čega bi koristi trebalo da imaju i proizvođači i potrošači.