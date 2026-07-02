Kalas: BiH izgubila sto miliona evra zbog sporog reformskog procesa

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas poručila je danas da je situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali krhka, dodajući da će EU učiniti sve za budućnost te zemlje i stabilnost regiona.

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Kada je Dejtonski mirovni sporazum potpisan 1995. godine, postavljen je visoki predstavnik kako bi nadgledao primjenu mira. Nova osoba bi uskoro trebalo da preuzme tu funkciju, ali dužnosti ostaju iste - da se spriječi povratak u prošlost fokusiranjem na budućnost zemlje, rekla je Kaja Kalas obraćajući se vojnicima misije Eufor u kampu Butmir.

Kaja Kalas je ocijenila da bi izbori u oktobru mogli da dovedu do nove polarizacije, objavljeno je na sajtu Spoljnopolitičke službe EU (EEAS).

"Želimo da vidimo osobu koja će svojom ulogom ujediniti zemlju i potom je dovesti u fazu kada će funkcija visokog predstavnika postati nepotrebna", naglasila je ona.

Kaja Kalas je istakla i da iskustvo BiH ukazuje da je potrebno jedinstvo spoljnih aktera, jer je završetak sukoba bio samo početak i mnogo teži zadatak je izgraditi funkcionalnu državu.

"Stabilna, nezavisna, zemlja koja dobro funkcioniše zahtijeva uspostavljanje principa kontrole i ravnoteže, snažne institucije i svoju vojsku. Zato EU pomaže da se ojačaju odbrambeni kapaciteti BiH", rekla je Kaja Kalas i navela da je dodatnih 15 miliona evra evropskog novca u maju uloženo u oružane snage BiH.

Ukupna podrška EU dostigla je 35 miliona evra, navela je Kaja Kalas.

Ona je istakla da, sa druge strane, država koja dobro funkiconiše mora da odgovori na zahtjeve svojih građana, a trenutno 74 odsto stanovika BiH želi da zemlja postane članica EU.

Razlog tome je to što EU nudi stabilnost i prosperitet, rekla je Kaja Kalas i podsjetila na Plan rasta za Zapadni Balkan kroz koji je skoro milijardu evra opredijeljeno za BiH.

Kaja Kalas je rekla da je zemlja već izgubila sto miliona evra zbog sporog reformskog procesa, a ako se reforme ne ubrzaju, postoji rizik da ostrane bez još 370 miliona evra.

Kada politički proces stagnira, građani su ti koji plaćaju cijenu, upozorila je ona.

Kaja Kalas je podsjetila da EU priprema pristupni ugovor za Crnu Goru, a za njom slijedi i Albanija.

Počeli su pregovori sa Ukrajinom, uskoro će i sa Moldavijom i ne želimo da BiH zaostaje, zaključila je ona.