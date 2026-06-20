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Delegacija EU se oglasila nakon što je BiH vraćena na sivu listu Manivala

Delegacija EU se oglasila nakon što je BiH vraćena na sivu listu Manivala

Autor Haris Krhalić
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Delegacija EU u BiH saopštila je da je upoznata sa odlukom FATF-a o uvrštavanju BiH na sivu listu Manivala zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca. Brisel poziva domaće vlasti na hitne reforme koje su uslov i za članstvo u SEPA sistemu.

Rast prihoda u BiH: Prikupljeno skoro pet milijardi maraka Izvor: CBBIH

Delegacija EU u BiH saopštila je da su upoznati o odluci Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) da BiH uvrsti na sivu listu Manivala, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-e.

BiH je juče uvrštena na sivu listu Manivala - Komiteta Savjeta Evrope zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, objavljeno je na sajtu FATF-a.

Iz Delegacije su naveli da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu, te istakli da podstiču BiH da to učine u dogovorenim rokovima.

Podsjetili su da je EU obezbijedila znatnu tehničku pomoć BiH u ovoj oblasti kroz programe finansirane sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava BiH u realizaciji mjera, predviđenih domaćim Akcionim planom za FATF.

"Napredak u provođenju ovih reformi ide u prilog iskoracima na evropskom putu zemlje", navedeno je u saopštenju Delegacije.

Napomenuto je da na području cijelog zapadnog Balkana, članstvo u Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA), donosi koristi kako građanima, tako i poslovnoj zajednici.

"Za ostvarivanje ovih koristi važno je da BiH nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca", poručili su iz Delegacije.

Iz FATF-a su naveli da se BiH u junu na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa ovom organizacijom i Manivalom kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

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manivol BiH EU

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