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Kraj rominga sa EU do kraja godine ili početkom 2027. godine

Kraj rominga sa EU do kraja godine ili početkom 2027. godine

Autor Haris Krhalić
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Generalni direktor "Telekoma Srbija" Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati ukidanje rominga sa Evropskom unijom do kraja godine ili početkom 2027.

roming eu Izvor: Shutterstock

Generalni direktor "Telekoma Srbija" Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama zapadnog Balkana.

Nakon potpisivanja sporazuma, ističe Lučić, slijedi implementacija roming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere.

On je za RTS rekao da je rok za uvođenje Srbije u taj sistem do kraja godine realan i da je ostalo još nekoliko koraka kako bi se postigli uslovi za osnovni paket.

Lučić ističe da će korisnici u bilo kojoj zemlji EU koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife, a riječ je o projektu koji se u Evropi primenjuje od 2017. godine, kada su obuhvaćene zemlje EU, Lihtenštajn i Norveška, a onda je 1. juna ove godine proširen na Ukrajinu i Moldaviju.

Lučić je dodao da svi operateri u Evropi već imaju taj servis, sem zemalja zapadnog Balkana, čiji je najveći operater "Telekom Srbija" i ukidanje rominga će važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera.

"Ako imate paket od jedan gigabajt u Srbiji, trošite ga bilo gde pod istim cenama i nećete morati da vodite računa da li ste se povezali na nekog drugog operatera dok ste u inostranstvu", objasnio je Lučić.

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Tagovi

roming EU zapadni Balkan

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