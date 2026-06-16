Kraj rominga sa EU do kraja godine ili početkom 2027. godine

Generalni direktor "Telekoma Srbija" Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati ukidanje rominga sa Evropskom unijom do kraja godine ili početkom 2027.

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Generalni direktor "Telekoma Srbija" Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama zapadnog Balkana.

Nakon potpisivanja sporazuma, ističe Lučić, slijedi implementacija roming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere.

On je za RTS rekao da je rok za uvođenje Srbije u taj sistem do kraja godine realan i da je ostalo još nekoliko koraka kako bi se postigli uslovi za osnovni paket.

Lučić ističe da će korisnici u bilo kojoj zemlji EU koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife, a riječ je o projektu koji se u Evropi primenjuje od 2017. godine, kada su obuhvaćene zemlje EU, Lihtenštajn i Norveška, a onda je 1. juna ove godine proširen na Ukrajinu i Moldaviju.

Lučić je dodao da svi operateri u Evropi već imaju taj servis, sem zemalja zapadnog Balkana, čiji je najveći operater "Telekom Srbija" i ukidanje rominga će važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera.

"Ako imate paket od jedan gigabajt u Srbiji, trošite ga bilo gde pod istim cenama i nećete morati da vodite računa da li ste se povezali na nekog drugog operatera dok ste u inostranstvu", objasnio je Lučić.