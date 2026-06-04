Evropski savjet odobrio početak pregovora o širenju zone "Roming kao kod kuće" na Balkan

Evropski savjet saopštio je da je odobrio početak pregovora o proširenju režima "Roming kao kod kuće" na Balkan, što bi građanima regiona omogućilo upotrebu mobilnog interneta, poziva i poruka u EU bez dodatnih troškova rominga.

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U saopštenju objavljenom na internet stranici Savjeta navodi se da će zemlje regiona prije uvođenja ovog režima moraće potpuno da usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu.

"Evropska komisija će procijeniti stepen usklađenosti i, ukoliko ocjena bude pozitivna, potvrditi da su ispunjeni neophodni uslovi", objavljeno je na sajtu Savjeta EU.

Zamjenik kiparskog ministra za evropska pitanja Marilena Raouna istakla je da današnja odluka o proširenju područja bez rominga na Balkan šalje jasan signal posvećenosti EU regionu.

"Veća povezanost znači više mogućnosti za građane, kompanije i ekonomsku saradnju. Radom u smjeru proširenog zajedničkog roming područja, činimo prednosti evropskih integracija opipljivim u svakodnevnom životu ljudi", navela je Raouna.

Prema njenim riječima, tu se ne radi samo o "tehničkom koraku", već o konkretnom pokazatelju zajedničke budućnosti, jačanju veza širom regiona i potvrđivanju evropskog puta Balkana.