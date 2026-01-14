Njemački operateri gase GSM tehnologiju: Ugroženi liftovi, brojila i alarmi

Njemačka nije sama u ovoj tehnološkoj promjeni koja podrazumijeva gašenje 2G mreže mobilne telefonije.

Njemačka, ekonomski motor Evrope, sprema se da isključi jednu od najdugotrajnijih tehnologija modernog doba. Druga generacija mobilne telefonije, poznatija kao 2G ili GSM, koja je uvela doba digitalne mobilnosti i tekstualnih poruka početkom 1990-ih, postaje stvar prošlost, piše Poslovni.hr.

Vodeći njemački telekomunikacioni operateri najavili su konkretne planove za gašenje, pokrećući talas prilagođavanja koji će uticati na milione građana i preduzeća. Dojče Telekom je objavio da će potpuno ugasiti svoju 2G mrežu do 30. juna 2028. godine, dok će Vodafon započeti fazno gašenje u septembru iste godine, sa planom da se potpuno ugasi do kraja 2030. godine. Samo O2 Telefonika još nije odredila tačan datum, ali je opšti pravac jasan, s obzirom na to da kompanija planira da ugasi svoje starije mreže širom svijeta između 2026. i 2027. godine.

Odluka o povlačenju tehnologije stare više od tri decenije nije donijeta olako, već je vođena nizom tehničkih, ekonomskih i bezbjednosnih razloga, navodi se. Glavni pokretač je oslobađanje vrijednog radio-frekventnog spektra, tačnije opsega od 900 MHz koji trenutno zauzimaju 2G mreže. Ovaj spektar će biti prenamijenjen za modernije i znatno efikasnije 4G i 5G mreže, što će povećati kapacitet, brzinu i, što je ključno, pokrivenost, posebno u ruralnim područjima koja se još uvijek oslanjaju na stariju tehnologiju. Pored toga, održavanje zastarjele infrastrukture postaje sve skuplje i logistički zahtjevnije.

Brojni su izazovi

Iako gašenje predstavlja tehnološki napredak, posljedice će biti veoma opipljive za veliki broj korisnika. Najočigledniji problem je kompatibilnost uređaja. Svi mobilni telefoni koji podržavaju samo 2G prestaće da rade, ostavljajući svoje vlasnike bez mogućnosti da obavljaju pozive i šalju poruke. Ali problem ide mnogo dublje od samo tradicionalnih mobilnih telefona. Prava "tiha prijetnja" leži u milionima IoT (Internet stvari) i M2M (Mašina-mašina) uređaja koji se oslanjaju na jeftinu i energetski nisku 2G povezanost. To uključuje pametne brojila električne energije i gasa, telemetrijske sisteme u vozilima, industrijske senzore, bezbjednosne alarme, pa čak i sisteme za hitne pozive u liftovima. Sve ove uređaje će morati nadograditi ili zamijeniti, što predstavlja značajan trošak za preduzeća i domaćinstva. Vodafone Germany, svjestan problema, najavio je da će svoju 2G mrežu za kritične IoT aplikacije održavati operativnom do kraja 2030. godine.

Posebno je zabrinjavajući uticaj na bezbednost i službe hitne pomoći. Isključenje mreže će direktno uticati na sisteme za hitne pozive u starijim modelima automobila, kao što su neki modeli Škode, koji su dizajnirani za rad na 2G mreži. U slučaju nesreće, ovi sistemi jednostavno neće moći da obave poziv. Sličan problem postoji i sa liftovima opremljenim starijim sistemima za hitne pozive.

Roming je dodatni izazov; nedostatak interoperabilnosti između modernih pametnih telefona i 4G mreža mogao bi u nekim slučajevima spriječiti strane posjetioce Njemačke da obavljaju hitne pozive. Iako operateri obećavaju da će nadograditi sva područja koja su trenutno pokrivena 2G na 4G ili 5G, postoje opravdani strahovi da bi ruralne zajednice mogle iskusiti privremene prekide u uslugama tokom prelaznog perioda.

Evropa u dva tabora: Ko žuri, ko čeka?

Njemačka nikako nije sama u ovoj tehnološkoj promjeni.

Trend gašenja 2G mreža zahvatio je Evropu, ali brzina tranzicije drastično varira od zemlje do zemlje, stvarajući neku vrstu tehnološkog mozaika na kontinentu. Neke zemlje su već uveliko odmakle ili su završile proces.

Švajcarska je, na primjer, bila jedan od predvodnika, potpuno isključivši svoju 2G mrežu do početka 2023. Francuska je takođe u žurbi, a veliki operateri poput Orange, SFR i Bouygues Telecom planiraju da deaktiviraju svoje GSM mreže do kraja 2026. Skandinavske zemlje prate sličan tempo, pri čemu se očekuje da će Norveška zatvoriti mreže 2026. godine, a Švedska do kraja 2027. Holandija je takođe u "brzoj" grupi, sa planovima da se zatvori do kraja 2025.

Na drugom kraju spektra su zemlje koje su mnogo opreznije ili još uvijek nemaju konkretne planove za gašenje svojih 2G mreža. Austrija je paradigmatičan primer takvog pristupa; Njegovi operateri A1, Magenta i Draj su objavili da će 2G usluge ostati dostupne najmanje do 2030. godine, dok istovremeno gase svoju 3G mrežu. Italija je slična, gdje trenutno ne postoje zvanični planovi za povlačenje 2G tehnologije. Ujedinjeno Kraljevstvo je izabralo dugoročnu strategiju, a potpuno gašenje 2G i 3G mreža se ne očekuje prije 2033. Belgija i Slovačka ciljaju period između 2027. i 2030. godine, dok Španija ima mješoviti pristup, pri čemu neki operateri planiraju da se ugase do 2027. godine, a drugi još uvijek nemaju fiksni datum. Ova raznolikost strategija pokazuje da, iako je kraj 2G ere neizbježan, put ka budućnosti samo sa 4G i 5G biće dug i trnovit, sa različitim izazovima i rokovima za prilagođavanje širom Evrope.

