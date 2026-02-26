logo
Brisel predlaže uključivanje Zapadnog Balkana u režim "Roam Like at Home"

Autor Vesna Kerkez
Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju u EU režim “Roam Like at Home”, što bi omogućilo korištenje mobilnih usluga bez roming naknada između EU i regiona.

Evropska komisija predlaže da BiH i region uđu u EU režim rominga bez dodatnih troškova Izvor: Shutterstock

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi njihovog uključivanja u režim Evropske unije “Roam Like at Home”.

Ukoliko sporazumi sa svakim od partnera budu finalizovani i zemlje u potpunosti usklade svoja pravila sa propisima EU o romingu, građani koji putuju između Evropske unije i Zapadnog Balkana moći će da telefoniraju, šalju poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih roming naknada.

To bi značilo jedinstvenu i neprekidnu povezanost po domaćim tarifama, ne samo za građane i privredu Zapadnog Balkana prilikom boravka u državama EU, već i za putnike iz EU koji dolaze u region. Sporazum bi olakšao i pojeftinio komunikaciju za studente, radnike, turiste i kompanije sa obje strane.

Nakon usvajanja pregovaračkih mandata, Evropska komisija zatražiće od Savjeta EU odobrenje za otvaranje pregovora sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Po dobijanju saglasnosti, uslijediće bilateralni pregovori sa svakom državom pojedinačno.

Uspješno zaključenje tih sporazuma otvorilo bi put da zemlje Zapadnog Balkana postanu dio prostora EU u kojem važi režim “Roam Like at Home”.

Prijedlog Evropske komisije nadovezuje se na postojeće dobrovoljne sporazume između pojedinih mobilnih operatera iz EU i Zapadnog Balkana, koji već omogućavaju niže roming tarife između dvije regije. Takođe, građani Zapadnog Balkana već imaju niže cijene rominga unutar regiona, zahvaljujući regionalnom sporazumu.

Ovaj potez predstavlja konkretan primjer politike postepene integracije prije punopravnog članstva, kako je predviđeno Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine. Cilj tog plana je da se koristi od članstva u EU omoguće ranije, kroz fazno uključivanje zemalja regiona u jedinstveno tržište EU, uz zadržavanje jasnog okvira procesa proširenja.

zole

Našim mobilnim operaterima to nije u interesu, i sve će uraditi da što duže prolongiraju donošenje te odluke

