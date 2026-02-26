Brisel predlaže uključivanje Zapadnog Balkana u režim "Roam Like at Home"

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju u EU režim “Roam Like at Home”, što bi omogućilo korištenje mobilnih usluga bez roming naknada između EU i regiona.

Izvor: Shutterstock

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi njihovog uključivanja u režim Evropske unije “Roam Like at Home”.

Ukoliko sporazumi sa svakim od partnera budu finalizovani i zemlje u potpunosti usklade svoja pravila sa propisima EU o romingu, građani koji putuju između Evropske unije i Zapadnog Balkana moći će da telefoniraju, šalju poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih roming naknada.

To bi značilo jedinstvenu i neprekidnu povezanost po domaćim tarifama, ne samo za građane i privredu Zapadnog Balkana prilikom boravka u državama EU, već i za putnike iz EU koji dolaze u region. Sporazum bi olakšao i pojeftinio komunikaciju za studente, radnike, turiste i kompanije sa obje strane.

We have proposed to open negotiations to extend the EU’s 'Roam Like at Home' regime to the Western Balkan.



This would allow people travelling between the EU and Western Balkans to call, text and use mobile data without roaming surcharges.



More:https://t.co/TFFbdIRCxJpic.twitter.com/BQJWMF1hh4 — European Commission (@EU_Commission)February 25, 2026

Nakon usvajanja pregovaračkih mandata, Evropska komisija zatražiće od Savjeta EU odobrenje za otvaranje pregovora sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Po dobijanju saglasnosti, uslijediće bilateralni pregovori sa svakom državom pojedinačno.

Uspješno zaključenje tih sporazuma otvorilo bi put da zemlje Zapadnog Balkana postanu dio prostora EU u kojem važi režim “Roam Like at Home”.

Prijedlog Evropske komisije nadovezuje se na postojeće dobrovoljne sporazume između pojedinih mobilnih operatera iz EU i Zapadnog Balkana, koji već omogućavaju niže roming tarife između dvije regije. Takođe, građani Zapadnog Balkana već imaju niže cijene rominga unutar regiona, zahvaljujući regionalnom sporazumu.

Ovaj potez predstavlja konkretan primjer politike postepene integracije prije punopravnog članstva, kako je predviđeno Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine. Cilj tog plana je da se koristi od članstva u EU omoguće ranije, kroz fazno uključivanje zemalja regiona u jedinstveno tržište EU, uz zadržavanje jasnog okvira procesa proširenja.