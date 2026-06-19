Siva lista Manivola: Finansijski sistem stabilan, ali građani i privreda mogli bi osjetiti posljedice

Centralna banka BiH i nadležne agencije poručuju da finansijski sistem ostaje stabilan i siguran uprkos stavljanju BiH na sivu listu, uz upozorenje na moguće posljedice po međunarodne transakcije.

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Finansijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, siguran i otporan uprkos odluci o stavljanju zemlje na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, saopštili su Centralna banka BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH i Agencija za bankarstvo Republike Srpske.

U zajedničkom saopštenju istaknuto je da se odluka o stavljanju BiH na takozvanu sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir, te da zahtijeva koordinisano djelovanje nadležnih institucija na svim nivoima vlasti. Naglašeno je da finansijske institucije, a posebno bankarski sektor, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke.

Nadležne institucije navode da je bankarski sektor likvidan i adekvatno kapitaliziran, te da posluje prema strogo regulisanim procedurama i pod kontinuiranim nadzorom regulatora.

"Banke primjenjuju zahtjevne procedure identifikacije klijenata, praćenja transakcija, procjene rizika i izvještavanja nadležnim organima, čime potvrđuju usklađenost sa domaćim i međunarodnim standardima", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da platni sistemi funkcionišu nesmetano, dok se monetarna stabilnost uspješno održava kroz aranžman valutnog odbora. Konvertibilna marka ostaje stabilna i vezana za evro po fiksnom kursu.

Takođe, sistem osiguranja depozita nastavlja da funkcioniše bez prekida i štiti depozite građana i privrede u skladu sa važećim propisima.

Ipak, upozoreno je da bi finansijski sektor mogao osjetiti praktične posljedice stavljanja BiH na sivu listu.

"To se, prije svega, može ogledati u dodatnim provjerama međunarodnih transakcija, pojačanim zahtjevima stranih i korespondentnih banaka, dužim rokovima obrade pojedinih prekograničnih plaćanja, kao i povećanim administrativnim i operativnim troškovima".

Takve okolnosti, kako se navodi, mogu uticati na privredne subjekte i građane koji posluju sa inostranstvom, ali ne dovode u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema. Nadležne institucije poručile su da će nastaviti koordinisano djelovanje s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti, zaštite građana i privrede, te jačanja povjerenja u finansijski sistem Bosne i Hercegovine.