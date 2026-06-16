Prosječna plata u FBiH porasla na 1.706 KM u aprilu, ali građani zbog inflacije to ne osjete

Iako je prosječna plata u FBiH skočila na 1.706 KM, radnici imaju manje novca nego mjesec ranije. Zbog visoke inflacije realna plata je pala za 1,2 odsto.
Federalni zavod za statistiku objavio je nove podatke prema kojima je prosječna neto plata u Federaciji BiH u aprilu porasla na 1.706 KM. Ipak, iako statistika bilježi skok na papiru, građani to u svojim novčanicima ne osjete zbog visokih troškova života.
Naime, u odnosu na mjesec ranije, riječ je o nominalnom rastu od svega 0,4 posto. Međutim, kada se u obzir uzme rast cijena i inflacija koja je u Bosni i Hercegovini u aprilu iznosila 6,8 posto, radnici su zapravo na gubitku – neto plata je realno niža za 1,2 posto u poređenju sa martom.
Rast na godišnjem nivou pojeli troškovi
Statistika pokazuje da je u poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna neto plata nominalno viša za 7,8 posto. Ipak, i tu su inflatorni pritisci uradili svoje, pa je realni godišnji rast plata jedva prešao nulu i iznosi skromnih 1,1 posto.
Slična situacija je i sa prosječnom bruto platom u FBiH, koja je u aprilu iznosila 2.669 KM. Iako je nominalno zabilježen blagi plus od 0,4 posto u odnosu na mart, u realnim okvirima bruto plata je pala za 1,2 posto.
Blagi porast broja zaposlenih
Jedini pozitivan parametar u novom izvještaju jeste tržište rada, koje bilježi blagi oporavak.
U aprilu je ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio 545.222 radnika. To predstavlja povećanje od 0,6 posto u odnosu na mart, što pokazuje da je došlo do novih zapošljavanja, uglavnom pokrenutih početkom proljetne sezone.