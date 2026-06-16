Prosječna plata u FBiH porasla na 1.706 KM u aprilu, ali građani zbog inflacije to ne osjete

Iako je prosječna plata u FBiH skočila na 1.706 KM, radnici imaju manje novca nego mjesec ranije. Zbog visoke inflacije realna plata je pala za 1,2 odsto.

Izvor: CBBIH

Federalni zavod za statistiku objavio je nove podatke prema kojima je prosječna neto plata u Federaciji BiH u aprilu porasla na 1.706 KM. Ipak, iako statistika bilježi skok na papiru, građani to u svojim novčanicima ne osjete zbog visokih troškova života.

Naime, u odnosu na mjesec ranije, riječ je o nominalnom rastu od svega 0,4 posto. Međutim, kada se u obzir uzme rast cijena i inflacija koja je u Bosni i Hercegovini u aprilu iznosila 6,8 posto, radnici su zapravo na gubitku – neto plata je realno niža za 1,2 posto u poređenju sa martom.

Rast na godišnjem nivou pojeli troškovi

Statistika pokazuje da je u poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna neto plata nominalno viša za 7,8 posto. Ipak, i tu su inflatorni pritisci uradili svoje, pa je realni godišnji rast plata jedva prešao nulu i iznosi skromnih 1,1 posto.

Slična situacija je i sa prosječnom bruto platom u FBiH, koja je u aprilu iznosila 2.669 KM. Iako je nominalno zabilježen blagi plus od 0,4 posto u odnosu na mart, u realnim okvirima bruto plata je pala za 1,2 posto.

Blagi porast broja zaposlenih

Jedini pozitivan parametar u novom izvještaju jeste tržište rada, koje bilježi blagi oporavak.

U aprilu je ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio 545.222 radnika. To predstavlja povećanje od 0,6 posto u odnosu na mart, što pokazuje da je došlo do novih zapošljavanja, uglavnom pokrenutih početkom proljetne sezone.