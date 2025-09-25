Potrošačka korpa sve skuplja: Građani Srpske najviše novca troše na hranu

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec avgust 2025. godine iznosi 2.759 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,36 odsto.

Porodice u Republici Srpskoj najviše novca u avgustu trošili su na hranu u prosjeku 1.272 KM.

Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 670 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 222 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u avgustu bilo potrebno izdvojiti 161 KM.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u avgustu iznosila je 1.555 KM i manja je za marku u odnosu na jul, saopšteno je iz Saveza sindikata Srpske.

Prema podacima Sindikata, najveća prosječna plata u avgustu isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosila je 1.954 KM, a najmanja u djelatnosti saobraćaja i skladištenja 1.210 KM.

