logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potrošačka korpa sve skuplja: Građani Srpske najviše novca troše na hranu

Potrošačka korpa sve skuplja: Građani Srpske najviše novca troše na hranu

Autor Dragana Božić
0

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec avgust 2025. godine iznosi 2.759 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,36 odsto.

Potrošačka korpa i prosječna plata u Srpskoj Izvor: Shutterstock/George Rudy

Porodice u Republici Srpskoj najviše novca u avgustu trošili su na hranu u prosjeku 1.272 KM.

Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 670 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 222 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u avgustu bilo potrebno izdvojiti 161 KM.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u avgustu iznosila je 1.555 KM i manja je za marku u odnosu na jul, saopšteno je iz Saveza sindikata Srpske.

Prema podacima Sindikata, najveća prosječna plata u avgustu isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosila je 1.954 KM, a najmanja u djelatnosti saobraćaja i skladištenja 1.210 KM.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

potrošačka korpa prosječna plata Republika Srpska avgust

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ