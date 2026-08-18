logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krvavi napad u Kabulu, bačena bomba blizu škole: Veliki broj povrijeđenih, najviše ranjenih su djeca (Video)

Krvavi napad u Kabulu, bačena bomba blizu škole: Veliki broj povrijeđenih, najviše ranjenih su djeca (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Bačena bomba blizu škole u Kabulu, povrijeđeno 50 osoba.

bačena bomba u blizini škole u kabulu Izvor: Anadolija/Sayed Khodaiberdi Sadat

Danas je bačena ručna bomba blizu škole u Kabulu, prijestonici Avganistana, kada je povrijeđeno 50 osoba , piše "CBS 17". Uglavnom su povrijeđena djeca, a prema prvim informacijama nema stradalih.

Portparol policije u Kabulu Halid Zadran je saopštio da je povređen "određeni broj djece" i da je istraga u toku. Ričard Benet, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za Avganistan, je osudio napad u kom je povrijeđen veliki broj djece blizu škole.

Najmanje 19 osoba je u bolnici sa povredama među kojima je i djevojčica od 14 godina. Zasad niko nije preuzeo odgovornost za napad, identifikacija osumnjičenog ili osumnjičenih je u toku.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Avganistan bomba škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ