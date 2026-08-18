Krvavi napad u Kabulu, bačena bomba blizu škole: Veliki broj povrijeđenih, najviše ranjenih su djeca (Video)

Bačena bomba blizu škole u Kabulu, povrijeđeno 50 osoba.

Izvor: Anadolija/Sayed Khodaiberdi Sadat

Danas je bačena ručna bomba blizu škole u Kabulu, prijestonici Avganistana, kada je povrijeđeno 50 osoba , piše "CBS 17". Uglavnom su povrijeđena djeca, a prema prvim informacijama nema stradalih.

Portparol policije u Kabulu Halid Zadran je saopštio da je povređen "određeni broj djece" i da je istraga u toku. Ričard Benet, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za Avganistan, je osudio napad u kom je povrijeđen veliki broj djece blizu škole.

BREAKING: A bomb just went off at a private school in Kabul, Afghanistan



The school sits in a Hazara neighborhood; Shia Muslims who've been targeted repeatedly over the years.



Nobody's claimed it yet, but the pattern speaks for itself.



Source:@TabzLIVEon TG / Writer:…pic.twitter.com/RkaAc1XcGG — Mario Nawfal (@MarioNawfal)August 17, 2026

Najmanje 19 osoba je u bolnici sa povredama među kojima je i djevojčica od 14 godina. Zasad niko nije preuzeo odgovornost za napad, identifikacija osumnjičenog ili osumnjičenih je u toku.