"Ljudi u panici istrčavali iz svojih kuća": Snažan zemljotres pogodio Avganistan

Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je područje Hindukuša u istočnom Avganistanu. Potres se osjetio i u Kabulu, kao i na sjeveru Pakistana, gdje su uplašeni građani u panici istrčavali iz svojih domova.

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Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je u subotu područje Hindukuša u istočnom Avganistanu.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio na dubini od oko 100 kilometara.

Američki geološki zavod (USGS) naveo je da je riječ o zemljotresu iste jačine, ali sa žarištem na dubini od 208 kilometara.

Potres se osjetio u Kabulu i na sjeveru Pakistana, prenosi Rojters. U oblastima na sjeveru Pakistana, posebno u Svatu u pokrajini Hajber Pahtunva, stanovnici su u panici napuštali svoje domove.

"Zemljotres je bio veoma snažan i trajao je dugo", rekao je jedan stanovnik, dodajući da su "ljudi istrčavali iz svojih kuća, a žene i djeca u panici plakali".

(Mondo.rs)