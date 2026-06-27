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Novi potres u Venecueli: Nema podataka o naknadnim žrtvama

Novi potres u Venecueli: Nema podataka o naknadnim žrtvama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je kod obale Venecuele, dva dana nakon razornog zemljotresa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

novi zemljotres u venecueli Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Zemljotres je registrovan 86 kilometara zapadno od Karakasa. Žarište potresa bilo je na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Venecuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3.360 ljudi povrijeđeno.

Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećeni su infrastruktura, bolnice, a glavni aerodrom u zemlji je zatvoren.

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Tagovi

Venecuela zemljotres

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