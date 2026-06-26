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Katastrofa u Venecueli: Na spisku nestalih 45.000 ljudi

Katastrofa u Venecueli: Na spisku nestalih 45.000 ljudi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Broj nestalih u katastrofalnom zemljotresu u Venecueli premašio je 45.000 na platformama za potragu.

Dramatični podaci iz Venecuele: Više od 45.000 nestalih nakon zemljotresa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica "Desaparesios teremoto Venecuela".

Spisak je sastavljen na osnovu prijava korisnika stranice koji pokušavaju da pronađu nestale drage osobe, piše "Raša tudej".

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Venecuelanski ministar zdravlja Karlos Alvarado saopštio je jutros da je broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao na 235.

On je rekao da je više od 4.300 povrijeđenih zatražilo ljekarsku pomoć, te da je većina zadobila lakše povrede, ali da je mnogima bila potrebna i operacija.

Alvarado je istakao da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Gvaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih.

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