U moru tragičnih vesti pojavila se i jedna koja je ulila nadu - iz urušenog objekta spasena je beba, a snimak dramatične akcije spašavanja širi se društvenim mrežama.

Izvor: X/Mario Nawfal/ printscreen

Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez saopštio je da je u dva razorna zemljotresa poginulo najmanje 188 ljudi, dok je 1.520 osoba povrijeđeno, a oko 200 ljudi i dalje se vodi kao zatrpano ispod ruševina.

Prema njegovim riječima, najmanje 250 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, dok je 2.927 porodica ostalo bez svojih domova,zvanične su informacije, dok su procjene o stradalim znatno više.

Najteže pogođena La Gvajra

Najveća razaranja pretrpela je savezna država La Gvajra, nedaleko od Karakasa.

"La Gvajra je postala zona katastrofe", izjavio je Rodrigez i dodao da vlasti zajedno sa privatnim kompanijama angažuju tešku mehanizaciju kako bi ubrzale spasavanje ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Razorni zemljotresi pogodili su zemlju koja se godinama suočava sa ekonomskom krizom, zbog čega je veliki dio infrastrukture već bio u lošem stanju, što dodatno otežava spasilačke akcije.

Vidi opis Venecuela i dalje traga za preživjelima: Spasioci iz ruševina izvukli bebu, snimak obišao svijet (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 15 / 15 AD

Očaj stanovnika: "Nemamo hrane ni lijekova"

U pojedinim delovima La Gvajre spasilačke ekipe nisu uspjele da stignu na vreme, pa su mještani sami, golim rukama, pokušavali da pronađu preživele.

"Moj sin je ispod betonskih ploča i nema mašina koje bi ga izvukle. Otac mi je preminuo prije tri dana, a sada se dogodilo ovo. Ostali smo samo moj sin i ja", rekla je Jamilet Himenez, čiji je devetnaestogodišnji sin zarobljen ispod ruševina sedmospratnice.

Pedro Perez (64), vlasnik tapetarske radionice, kaže da je izgubio i kuću i posao.

"Izgubili smo sve. Nemamo hrane ni lekova. Uspeli smo da izađemo na vreme i zadobili smo samo lakše povrede. Nadamo se da će pomoć stići što pre", rekao je on.

Spasena beba, snimak obišao društvene mreže

Usred tragedije stigla je i jedna vijest koja je ulila nadu.

A child has been rescued from beneath the rubble in Venezuela after the devastating earthquakes.



May everyone still missing be found safe.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/KnOCGyC5ifhttps://t.co/7spVpJTISE — Mario Nawfal (@MarioNawfal)June 25, 2026

Beba je spasena iz ruševina nakon razornih zemljotresa, a dramatičan snimak njenog izvlačenja ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako spasioci pažljivo izvlače dijete iz urušenog objekta, dok okupljeni aplauzom pozdravljaju uspješno okončanu akciju spasavanja.

(Rojters/Mondo)