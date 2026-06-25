logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Venecuela i dalje traga za preživjelima: Spasioci iz ruševina izvukli bebu, snimak obišao svijet (Video)

Venecuela i dalje traga za preživjelima: Spasioci iz ruševina izvukli bebu, snimak obišao svijet (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U moru tragičnih vesti pojavila se i jedna koja je ulila nadu - iz urušenog objekta spasena je beba, a snimak dramatične akcije spašavanja širi se društvenim mrežama.

Venecuela: Spasioci iz ruševina izvukli bebu Izvor: X/Mario Nawfal/ printscreen

Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez saopštio je da je u dva razorna zemljotresa poginulo najmanje 188 ljudi, dok je 1.520 osoba povrijeđeno, a oko 200 ljudi i dalje se vodi kao zatrpano ispod ruševina.

Prema njegovim riječima, najmanje 250 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, dok je 2.927 porodica ostalo bez svojih domova,zvanične su informacije, dok su procjene o stradalim znatno više. 

Najteže pogođena La Gvajra

Najveća razaranja pretrpela je savezna država La Gvajra, nedaleko od Karakasa.

"La Gvajra je postala zona katastrofe", izjavio je Rodrigez i dodao da vlasti zajedno sa privatnim kompanijama angažuju tešku mehanizaciju kako bi ubrzale spasavanje ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Razorni zemljotresi pogodili su zemlju koja se godinama suočava sa ekonomskom krizom, zbog čega je veliki dio infrastrukture već bio u lošem stanju, što dodatno otežava spasilačke akcije.

Očaj stanovnika: "Nemamo hrane ni lijekova"

U pojedinim delovima La Gvajre spasilačke ekipe nisu uspjele da stignu na vreme, pa su mještani sami, golim rukama, pokušavali da pronađu preživele.

"Moj sin je ispod betonskih ploča i nema mašina koje bi ga izvukle. Otac mi je preminuo prije tri dana, a sada se dogodilo ovo. Ostali smo samo moj sin i ja", rekla je Jamilet Himenez, čiji je devetnaestogodišnji sin zarobljen ispod ruševina sedmospratnice.

Pedro Perez (64), vlasnik tapetarske radionice, kaže da je izgubio i kuću i posao.

"Izgubili smo sve. Nemamo hrane ni lekova. Uspeli smo da izađemo na vreme i zadobili smo samo lakše povrede. Nadamo se da će pomoć stići što pre", rekao je on.

Spasena beba, snimak obišao društvene mreže

Usred tragedije stigla je i jedna vijest koja je ulila nadu.

Beba je spasena iz ruševina nakon razornih zemljotresa, a dramatičan snimak njenog izvlačenja ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako spasioci pažljivo izvlače dijete iz urušenog objekta, dok okupljeni aplauzom pozdravljaju uspješno okončanu akciju spasavanja.

 (Rojters/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ