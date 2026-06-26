Crni bilans raste: U zemljotresu u Venecueli poginulo najmanje 235 osoba, hiljade povrijeđenih

Broj poginulih u razornom zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, dok je više od 4.300 povrijeđenih.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, saopštio je venecuelanski ministar zdravlja Karlos Alvarado.

On je rekao da je više od 4.300 povrijeđenih zatražilo ljekarsku pomoć, te da je većina zadobila lakše povrede, ali da je mnogima bila potrebna i operacija.

Alvarado je istakao da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Gvaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez izjavio je juče da je poginulo najmanje 188 ljudi.