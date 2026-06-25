Za samo 39 sekundi Venecuela je ostala u ruševinama: Drugi zemljotres bio je još razorniji od prvog

Najmanje 164 osobe poginule su, a 971 je povrijeđena nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od svega 39 sekundi. Drugi potres, jačine 7,5 stepeni po Rihteru, bio je najsnažniji u zemlji 1900. godine.

Izvor: EPA/RONALD PENA R

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povrijeđena nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od svega 39 sekundi. Najjači potres bio je magnitude 7,5, što ga čini najsnažnijim koji je pogodio ovu južnoameričku državu od 1900. godine. Vlasti strahuju da će broj žrtava nastaviti da raste, dok spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje nakon što su zemlju pogodila dva izuzetno snažna zemljotresa koja su izazvala velika razaranja i odnijela najmanje 164 života.

Prema njenim riječima, povrijeđena je najmanje 971 osoba, dok se očekuje da će broj nastradalih biti znatno veći kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima.

Potresi su se dogodili u srijedu nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu. Prvi zemljotres imao je magnitudu 7,2, a samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još snažniji potres magnitude 7,5, koji je prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS) najjači u Venecueli još od 1900. godine.

Desetine naknadnih potresa, građanima naređena evakuacija

Rodrigez je saopštila da je nakon glavnog udara registrovano oko 30 naknadnih potresa.

U televizijskom obraćanju pozvala je građane da odmah napuste oštećene objekte.

"Molimo stanovništvo da ostane mirno koliko je moguće", poručila je privremena predsednica.

Najveća razaranja u Karakasu

Potresi su se osjetili širom zemlje, ali je najveća šteta zabilježena u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci panike na međunarodnom aerodromu "Simon Bolivar", gdje su putnici bježali kroz terminale pokušavajući da se zaštite od dijelova plafona i građevinskog materijala koji su padali.

Aerodrom je zbog velikih oštećenja zatvoren, dok su obustavljeni i metro i željeznički saobraćaj.

"Izražavamo najdublje saučešće porodicama svih koji su izgubili svoje najmilije", rekla je Rodrigez.

Epicentar na karipskoj obali

Američki geološki zavod saopštio je da je prvi zemljotres bio svojevrsni prethodni udar ("foreshock"), dok je drugi predstavljao glavni potres.

Epicentar se nalazio zapadno od mjesta Moron, na karipskoj obali Venecuele, oko 170 kilometara zapadno od Karakasa, na dubini od približno 13 kilometara.

USGS upozorava da su:

veliki broj žrtava i ogromna materijalna šteta veoma vjerovatni,

katastrofa najverovatnije zahvatila široko područje zemlje.

Ruše se zgrade, ljudi zarobljeni pod ruševinama

Prema navodima lokalnih vlasti, u četvrti Baruta u Karakasu poginule su najmanje tri osobe nakon urušavanja dvije zgrade.

U opštini Čakao jedna osoba je izgubila život, četiri zgrade su se srušile, dok su najmanje 22 povrijeđene osobe prebačene u bolnicu.

U elitnom naselju Altamira, gdje se nalaze brojne strane ambasade, urušilo se najmanje nekoliko višespratnica.

Spasioci i dobrovoljci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.

Jedan muškarac je, plačući ispred srušene zgrade, dozivao svoju baku za koju vjeruje da se i dalje nalazi ispod betona.

Vidi opis Za samo 39 sekundi Venecuela je ostala u ruševinama: Drugi zemljotres bio je još razorniji od prvog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 15 / 15 AD

Potresna svjedočenja preživjelih

Nastavnica Olki Barero (56), koja je učestvovala u spasavanju, opisala je trenutke tokom zemljotresa.

Bilo je užasno. Nadamo se Bogu da će biti što manje žrtava. Molimo se za sve njih. Imala sam osjećaj da će se zidovi srušiti na nas. Ljuljali su se levo-desno - rekla je ona.

Dok je govorila, iz ruševina su izvučene dvije osobe, od kojih je najmanje jedna pokazivala znake života.

Šezdesetjednogodišnji Hoze Moriljo rekao je da su njegov brat, sin i sestrići ostali zarobljeni u zgradi.

Vjerujem u Boga i nadam se da su svi dobro, ali ova neizvjesnost je pravo mučenje - rekao je on.

La Guaira među najteže pogođenim gradovima

Jedno od najteže pogođenih područja je lučki grad La Gvajra, sjeverno od Karakasa.

U tom gradu nalazi se glavni međunarodni aerodrom zemlje, ali i veliki broj stambenih i turističkih objekata.

Luksuzni hotel Eduard's Hotel Boutique gotovo je potpuno sravnjen sa zemljom.

U obližnjem gradu Katija la Mar teško su oštećeni Pomorska akademija Venecuele i više višespratnica.

U četvrti San Bernardino, na severu Karakasa, jedan od očevidaca rekao je:

Unutra ima mnogo povređenih ljudi. Ovo je prava katastrofa.

U Baruti su pripadnici civilne zaštite nosili povređene na nosilima nakon što je klizište, izazvano zemljotresom, zatrpalo više objekata.

Međunarodna pomoć već stiže

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže svu potrebnu pomoć Venecueli.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da Vašington odmah šalje spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarnu podršku.

Španija je ponudila slanje 54 vojna spasioca, dok je Francuska saopštila da ima spremnih 85 pripadnika spasilačkih službi koji mogu biti upućeni u pogođena područja.

Američka ambasada u Karakasu upozorila je svoje državljane da izbegavaju oštećene objekte i da potraže bezbjedno sklonište.

Vlasti upozoravaju na nove potrese

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo upozorio je da bi novi naknadni zemljotresi mogli dodatno da uruše već oštećene zgrade.

Sve ukazuje na to da je zemljotres bio znatno jači od sedam stepeni. Postoji više kritičnih područja sa urušenim kućama i zgradama. Nakon ovakvih potresa obično slijede novi udari koji mogu izazvati dodatna urušavanja - rekao je on.

Oglasila se i opozicija

Opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade Marija Korina Mačado uputila je poruku podrške građanima.

"Moje srce, moj beskrajan zagrljaj i moje molitve uz svaki su venecuelanski dom u ovim trenucima patnje. Neka među nama prevladaju snaga, smirenost i solidarnost u ovom teškom trenutku", poručila je ona.

(The Guardian/Mondo)