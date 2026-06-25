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Suze Kasandre za rodnu Venecuelu: "Ovo je strašno, čuvajte jedni druge"

Suze Kasandre za rodnu Venecuelu: "Ovo je strašno, čuvajte jedni druge"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Koraima Tores neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

Koraima Tores se oglasila poslije zemljotresa u Venecueli Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Koraima Tores je svetsku slavu stekla devedesetih godina ulogom u hit telenoveli "Kasandra", po kojoj je i danas prepoznaju mnoge generacije. Danas se oglasila na Instagramu nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu.

U Venecueli su u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bježali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.

Koraima Tores je poreklom iz Venecuele, a godinama živi i radi u susjednoj Kolumbiji. 

"Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju", rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.

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Koraima Tores o zemljotresu u Venecueli
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

Snimala seriju u Srbiji

Koraima Tores je prije dvije godine posetila Beograd zbog snimanja serije "Igra sudbine" i tom prilikom otkrila koliko voli Srbiju.

- Srce mi puca od zahvalnosti što sam ovde, u ovom gradu i u ovoj državi. Jako sam emotivna... Od svega što sam mogla da zamislim, nikada ne bih mogla da zamislim ovakav prijem - rekla je Koraima tada.

Koraima Tores je zajedno sa Henrijem Sotoom iz serije "Kasandra" posjetila Srbiju i davne 1997. godine zahvaljujući velikoj popularnosti pomenute telenovele.

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Kasandra Venecuela zemljotres

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