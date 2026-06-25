Suze Kasandre za rodnu Venecuelu: "Ovo je strašno, čuvajte jedni druge"

Koraima Tores neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.
Koraima Tores je svetsku slavu stekla devedesetih godina ulogom u hit telenoveli "Kasandra", po kojoj je i danas prepoznaju mnoge generacije. Danas se oglasila na Instagramu nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu.
U Venecueli su u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bježali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.
Koraima Tores je poreklom iz Venecuele, a godinama živi i radi u susjednoj Kolumbiji.
"Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju", rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.
Pogledajte:
Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.
Snimala seriju u Srbiji
Koraima Tores je prije dvije godine posetila Beograd zbog snimanja serije "Igra sudbine" i tom prilikom otkrila koliko voli Srbiju.
- Srce mi puca od zahvalnosti što sam ovde, u ovom gradu i u ovoj državi. Jako sam emotivna... Od svega što sam mogla da zamislim, nikada ne bih mogla da zamislim ovakav prijem - rekla je Koraima tada.
Koraima Tores je zajedno sa Henrijem Sotoom iz serije "Kasandra" posjetila Srbiju i davne 1997. godine zahvaljujući velikoj popularnosti pomenute telenovele.
(Kurir, MONDO)