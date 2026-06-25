Dramatičan snimak iz Venecuele: Voditelji bježali pod sto tokom zemljotresa

Dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodila su Venecuelu, ostavljajući iza sebe pravu apokalipsu.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz studija venecuelanske televizije tokom prvog od dva razorna zemljotresa koji su pogodili tu zemlju.
Na početku klipa vide se nasmijani voditelji u programu uživo vodeće televizijske mreže "Venevision" tokom emisije "Nulta taktika" (Cero Táctica), čiji izrazi lica se brzo promjene kada sve krene da se ljulja u studiju.
Jedan od voditelja pita šta se događa, voditeljka kaže da ostanu mirni, ali potres postaje sve jači.
Spas nalaze ispod stola baš u trenutku kada nestaje struja i cijeli studio je u mraku.
El sismo de magnitud 7.1 que se registró en Venezuela sorprendió incluso a los conductores del programa “Cero Táctica”, que se transmite por Venevisión, la principal cadena televisiva de ese país. Así reaccionaron.pic.twitter.com/Omsu6YZpIx— NMás (@nmas)June 25, 2026
Venecuelu su pogodila dva izuzetno snažna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale, nakon kojih je Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice te zemlje, proglasila vanredno stanje.
Ona je objavila da je, prema prvim podacima, najmanje 32 ljudi poginulo, a oko 700 osoba je povrijeđeno.
Geološki isntitut SAD (USGS) izračunao je da postoji 44 odsto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 odsto šanse za više od 100.000 mrtvih.
Potresi su pogodili Venecuelu na nacionalni praznik, zbog čega je veliki broj ljudi bio kod kuće sa porodicama.