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Dramatičan snimak iz Venecuele: Voditelji bježali pod sto tokom zemljotresa

Dramatičan snimak iz Venecuele: Voditelji bježali pod sto tokom zemljotresa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodila su Venecuelu, ostavljajući iza sebe pravu apokalipsu.

Dramatičan snimak iz Venecuele: Voditelji bježali pod sto tokom zemljotresa Izvor: screenshot/X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz studija venecuelanske televizije tokom prvog od dva razorna zemljotresa koji su pogodili tu zemlju.

Na početku klipa vide se nasmijani voditelji u programu uživo vodeće televizijske mreže "Venevision" tokom emisije "Nulta taktika" (Cero Táctica), čiji izrazi lica se brzo promjene kada sve krene da se ljulja u studiju.

Jedan od voditelja pita šta se događa, voditeljka kaže da ostanu mirni, ali potres postaje sve jači.

Spas nalaze ispod stola baš u trenutku kada nestaje struja i cijeli studio je u mraku.

Venecuelu su pogodila dva izuzetno snažna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale, nakon kojih je Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice te zemlje, proglasila vanredno stanje.

Ona je objavila da je, prema prvim podacima, najmanje 32 ljudi poginulo, a oko 700 osoba je povrijeđeno.

Geološki isntitut SAD (USGS) izračunao je da postoji 44 odsto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 odsto šanse za više od 100.000 mrtvih.

Potresi su pogodili Venecuelu na nacionalni praznik, zbog čega je veliki broj ljudi bio kod kuće sa porodicama.

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Venecuela zemljotres

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Hvala što ste poslali vijest.

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