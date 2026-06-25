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Spasioci tragaju za zatrpanima: Najmanje 32 poginulih u Venecueli, više od 700 povrijeđenih (FOTO)

Spasioci tragaju za zatrpanima: Najmanje 32 poginulih u Venecueli, više od 700 povrijeđenih (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Najmanje 32 osobe poginule su, a više od 700 je povrijeđeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, saopštila je vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez.

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli Izvor: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Prema njenim riječima, svi povrijeđeni primljeni su u bolnice i privatne klinike, dok je priobalna regija La Gvaira pretrpjela najveća razaranja.

U međuvremenu, spasilačke ekipe nastavljaju potragu za zatrpanima ispod ruševina. Kako prenosi CNN, ukupno 18 ljudi spaseno je nakon što su ostali blokirani pod srušenim objektima u opštini Čakao.

Načelnik opštine Gustavo Duke izjavio je da su najmanje dvije zgrade potpuno uništene, te da u akcijama potrage i spasavanja učestvuje više od 500 pripadnika spasilačkih službi.

Venecuelu su pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, nakon čega su vlasti proglasile vanredno stanje i mobilisale sve raspoložive službe.

Prema procjenama koje prenosi radio-stanica „Karasol radio“, razmjere štete predstavljaju najveću prirodnu katastrofu u zemlji u posljednje više od četiri decenije. Velika oštećenja zabilježena su na stambenoj infrastrukturi, što dodatno otežava dopremanje pomoći i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Prema nezvaničnim informacijama, uništeno je najmanje 20 zgrada, dok se konačan obim štete i broj žrtava još utvrđuju.

Spasilačke službe upozoravaju da bi broj poginulih i povrijeđenih mogao rasti kako se nastavljaju pretrage pogođenih područja.

(Srna/Mondo)

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Venecuela zemljotres žrtve

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