Dramatični snimci iz Venecuele: Razorni zemljotresi ostavili grad u ruševinama (VIDEO)

Dva katastrofalna zemljotresa pogodila su Venecuelu, a potresni snimci obilaze svijet.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale, nakon čega je, samo 39 sekundi kasnije, uslijedio još razorniji zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale, pogodio je Venecuelu u blizini glavnog grada Karakasa.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi zemljotres se dogodio u srijedu u 18:04 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Nedugo zatim, uslijedio je još jači zemljotres, čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Jumare, na dubini od približno 10 kilometara.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas.pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender)June 25, 2026

Američki geološki zavod (USGS) kaže da je poslije drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Govorimo o katastrofalnim razmjerama.

Slike koje dolaze iz ove južnoameričke države govore o katastrofalnim posjledicama, ruševine su na sve strane, a žrtve se i dalje broje. Proglašeno je vanredno stanje, a tim povodom stravičnog zemljotresa oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp.

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS.pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613)June 25, 2026

U međuvremenu, snimci koji dolaze iz venecuelanskog grada La Gvaira lede krv.

Prema relevantnim izvorima iz otvorenog izvora, nekoliko zgrada u priobalnom gradu se srušilo, a neke ulice izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. La Gvaira je glavni grad istoimene države Venecuele i glavna luka zemlje.

"Bilo je nestvarno, sila je bila nevjerovatno jaka"

Stanovnici glavnog grada Venecuele, Karakasa opisali su dramatične trenutke tokom zemljotresa, pri čemu su mnogi ostali na ulicama nakon evakuacije čak i nakon zalaska sunca.

WATCH: Footage from a boat shows devastating damage in La Guaira, Venezuela after 2 major earthquakes (terremoto).pic.twitter.com/KrfGovVJWR — Scope Report (@ScopeReport_)June 25, 2026

Još jedan stanovnik, Roberto Gamas, opisao je snažno ljuljanje zgrada.

"Zgrada se bukvalno tresla sa jedne na drugu stranu. Nestvarno. Sila je bila nevjerovatno jaka. Hodali smo, a zemljotres nas je bacao unaokolo. Sve u stanu je popadalo. Ali, hvala Bogu, uspjeli smo da izađemo", izjavio je.

Dva zemljotresa su grad bukvalno sravnila sa zemljom, a na dramatičnom snimku, na društvenim mrežama, može se vidjeti i da je jedan od tržnih centara potpuno uništen.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo izjavio je da su zgrade, kuće i domove srušeni i da su alarmirane sve raspoložive snage na terenu.

(Mondo.rs)