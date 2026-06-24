Snažan zemljotres pogodio Kaliforniju

Sjeverni dio Kalifornije pogodio je zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale, nakon čega je uslijedio i naknadni udar, saopštio je Geološki zavod SAD.Snažan zemljotres pogodio sjeverni dio Kalifornije

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Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je sjeverni dio Kalifornije, saopštio je Geološki zavod SAD.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 8,1 kilometara, navodi se u izvještaju.

Nakon prvog udara, uslijedio je slabiji, magnitude 2,5.

Kalifornija je jedno od seizmički najaktivnijih područja na svijetu zbog čuvenog rasjeda San Andreas i stotina manjih povezanih pukotina u Zemljinoj kori.