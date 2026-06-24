Snažan zemljotres pogodio Kaliforniju

Sjeverni dio Kalifornije pogodio je zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale, nakon čega je uslijedio i naknadni udar, saopštio je Geološki zavod SAD.Snažan zemljotres pogodio sjeverni dio Kalifornije
Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je sjeverni dio Kalifornije, saopštio je Geološki zavod SAD.
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 8,1 kilometara, navodi se u izvještaju.
Nakon prvog udara, uslijedio je slabiji, magnitude 2,5.
Kalifornija je jedno od seizmički najaktivnijih područja na svijetu zbog čuvenog rasjeda San Andreas i stotina manjih povezanih pukotina u Zemljinoj kori.