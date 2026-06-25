Proglašeno vanredno stanje: Dva razorna zemljotresa pogodila Venecuelu

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, pretpostavlja se da je broj žrtava veliki, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Izvor: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Zvaničan broj stradalih i povrijeđenih još nije saopšten, ali se pretpostavlja da je broj ogroman.

Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama.

Najteže su pogođeni glavni grad Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestonice.

U Karakasu su se pojedine zgrade srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima.

Lokalni zvaničnici u opštini Čakao saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja.

Privremeni predsjednik Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da su dva zemljotresa iza sebe ostavila katastrofalan broj poginulih, te poručio da su Sjedinjene Države spremne odmah da reaguju.

(Srna)