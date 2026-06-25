Razorni zemljotres u Venecueli najjači od 1900. godine

Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su Venecuelu. Proglašeno je vanredno stanje, ima poginulih, a USGS strahuje od rasta broja žrtava.

Izvor: Javier Campos/AP

Zemljotres koji je pogodio Venecuelu bio je najsnažniji u toj zemlji od 1900. godine, piše "Njujork tajms", pozivajući se na arhivu Američkog instituta za geološka istraživanja (USGS).

List podsjeća da su Venecuelu jutros pogodili zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, a da je zemljotres 1900. godine bio magnitude 7,7 stepeni.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez saopštila je da je najmanje 32 ljudi poginulo, a da je hospitalizovano više od 700. CNN je objavio da je ukupno 18 ljudi spaseno nakon što su bili blokirani ispod ruševina u opštini Čakao.

USGS je ranije objavio da strahuje da bi broj žrtava mogao da dostigne nekoliko hiljada.

U zemljotresu 18. novembra 1900. godine poginulo je 21 lice, a povrijeđeno je 50. Oko 300 kuća je tada uništeno.