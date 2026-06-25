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Jak zemljotres pogodio i Japan: Tlo se treslo jačinom 7,2 stepena, ima povrijeđenih

Jak zemljotres pogodio i Japan: Tlo se treslo jačinom 7,2 stepena, ima povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najmanje četiri osobe su povrijeđene u zemljotresu koji je pogodio region Tohoku, dok upozorenje na cunami nije izdato.

Zemljotres u Japanu Izvor: Shutterstock.com/McCarony

Najmanje četiri osobe povrijeđene su u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je tokom noći pogodio region Tohoku na sjeveroistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Prema navodima lokalnih vatrogasnih službi, povređeni su zadobili lakše i teže tjelesne povrede, dok za sada nema izvještaja o većoj materijalnoj šteti.

Kako prenosi agencija Kjodo, nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami. Epicentar potresa registrovan je u blizini obale prefekture Ivate, na dubini od oko 50 kilometara.

Nadležne službe odmah su pokrenule procjenu eventualne štete na infrastrukturi i objektima u pogođenom području.

Kompanija "Tohoku Electric Power" saopštila je da zemljotres nije uticao na rad nuklearnih elektrana Onagava i Higašidori, kao i da nisu zabilježene nepravilnosti u njihovom funkcionisanju.

Sa druge strane, kompanija "Istočnojapanska željeznica" privremeno je zaustavila pojedine željezničke linije kako bi se obavile bezbjednosne provjere nakon snažnog podrhtavanja tla.

Japan se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja svijeta i zemljotresi su česta pojava, zbog čega zemlja raspolaže razvijenim sistemima za rano upozoravanje i reagovanje u vanrednim situacijama.

Podsjetimo, dva strahovita zemljotresa tokom noći pogodila su i Venecuelu.

(Mondo.rs)

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Japan zemljotres

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