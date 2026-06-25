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Zemljotres sravnio luksuzni hotel u Venecueli, ostala samo vrata

Zemljotres sravnio luksuzni hotel u Venecueli, ostala samo vrata

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U Venecueli je proglašeno vanredno stanje nakon što su dva razorna zemljotresa od 7.2 i 7.5 stepeni pogodila Karakas i La Gvairu. Srušeno je do 15 zgrada, među kojima i veliki hotel na obali.

Zemljotres u Venecueli srušio luksuzni hotel Izvor: screenshot/X/Google Maps

U Venecueli je proglašeno vanredno stanje u zemlji nakon što su dva izuzetno snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Karakas. Prema zvaničnim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stepeni po Rihteru.

Hotel na obali u gradu Makutu, u venecuelanskoj sjevernoj saveznoj državi La Gvairi, srušio se u zemljotresima koji su u srijedu pogodili to područje. Veći dio glavne zgrade hotela "Eduard", za koji sajtovi za rezervacije navode da ima 8 spratova i 106 soba, pretvoren je u ruševine, a na snimcima koje je potvrdio CNN još uvijek stoji samo ulaz u hotel.

Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je poginulo u rušenju hotela, uključujući članove porodica poznatih bejzbol igrača.

Pogledajte fotografije razornog zemljotresa u Venecueli

Drugi snimci iz tog područja prikazuju veliku štetu na zgradama uz obalu. Prema Horheu Rodrigezu, predsjedniku venecuelanske Nacionalne skupštine, u saveznoj državi La Gvairi srušilo se do 15 zgrada. On je za CNN rekao da je ta savezna država najteže pogođena zemljotresima.

(Mondo.rs)

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Venecuela zemljotres

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