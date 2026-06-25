Raste broj žrtava u Venecueli: Najavljen fond za obnovu zemlje od 200 miliona dolara

Najmanje 164 osobe poginule su u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, dok je najmanje 971 lice povrijeđeno, saopštila je vršilac dužnosti predsjednika te zemlje Delsi Rodrigez.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Riječ je o značajnom povećanju broja žrtava u odnosu na ranije podatke, kada su vlasti saopštile da su poginule 32 osobe, a više od 700 povrijeđeno, prenosi „Gardijan“.

Venecuelu su pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali u razmaku manjem od jednog minuta, nakon čega je proglašeno vanredno stanje.

Rodrigezova je istovremeno najavila formiranje posebnog fonda za obnovu zemlje u iznosu od 200 miliona dolara, koji će biti uspostavljen uz učešće Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u najteže pogođenim područjima, dok vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno rasti kako se nastavlja uklanjanje ruševina i procjena štete.

(Srna/Mondo)