Najmanje 164 osobe su poginule, skoro 1.000 je povrijeđeno, dok se više od 24.000 ljudi vodi kao nestalo nakon dva razorna zemljotresa koja su u razmaku od svega 39 sekundi pogodila Venecuelu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Hiljade ljudi strahuju da su izgubile život nakon što su dva snažna zemljotresa razorila područje oko glavnog grada Venecuele, Karakasa, zatrpavši veliki broj ljudi ispod urušenih zgrada.

Prvi zemljotres magnitude 7,2 pogodio je područje oko 160 kilometara zapadno od Karakasa u sredu popodne, a manje od jednog minuta kasnije uslijedio je još snažniji potres magnitude 7,5, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Dramatična potraga za preživjelima

Kako je padao mrak, spasilačke ekipe pretraživale su ruševine urušenih zgrada širom Karakasa, dok su očajni članovi porodica tragali za svojim najbližima za koje vjeruju da su ostali zatrpani.

Preživjeli, vidno potreseni, iznošeni su iz ruševina, a mnogi su prevezeni na nosilima.

"Kada smo sišli niz stepenice, prizor je izgledao kao iz horor filma. Morali smo da prelazimo preko gomila šuta. Upravnik zgrade izašao je sa bebom i još nekoliko komšija, ali iz susjedne zgrade vidio sam da je izašla samo jedna porodica", ispričala je stanovnica obližnje zgrade Marija Alehandra.

Vidi opis Katastrofa u Venecueli poprima nezapamćene razmjere: Procjenjuje se da bi broj poginulih mogao da premaši 10.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Javier Campos/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/RONALD PENA R Br. slika: 15 15 / 15 AD

Više od 24.000 ljudi vodi se kao nestalo

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez saopštila je da je potvrđena smrt najmanje 164 osobe, dok je skoro 1.000 ljudi povrijeđeno.

Ona je navela da vlasti zajedno sa privatnim kompanijama angažuju tešku mehanizaciju kako bi što pre stigli do ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Prema podacima sajta koji su pokrenuli predstavnici opozicije radi evidencije nestalih, do četvrtka prije podne više od 24.000 ljudi vodilo se kao nestalo.

Istovremeno, USGS je, na osnovu svojih modela procjene posljedica zemljotresa, upozorio da bi konačan broj poginulih mogao da bude u hiljadama, uz značajnu mogućnost da premaši 10.000 žrtava.

Najteže pogođena La Gvajra

Najveća razaranja pretrpjela je savezna država La Gvajra, nedaleko od Karakasa, gdje se nalazi i glavni međunarodni aerodrom.

Na snimcima očevidaca vide se urušeni plafoni aerodroma, kao i potpuno razorene zgrade duž obale.

"Na desetine zgrada se srušilo i trenutno vodimo izuzetno intenzivnu akciju spasavanja kako bismo spasili što više života", izjavila je Rodrigez.

"La Gvajra je prava tragedija. Pretvorila se u zonu katastrofe", dodala je.

Bez vode i struje kod epicentra

U mjestu Moron, koje se nalazi u blizini epicentra zemljotresa, brojne kuće su potpuno uništene.

Grad je ostao bez vode i električne energije.

Gradonačelnica Emili Rijera rekla je da je u tom području poginulo najmanje osam osoba, među kojima je troje djece.

Dvadesetdevetogodišnja Gejlin Morales ispričala je da je samo nekoliko trenutaka nakon što je sa suprugom i šestogodišnjom ćerkom izašla iz kuće, njihov dom potpuno sravnjen.

"Imala sam osjećaj da nam se sve kuće ruše na glavu", rekla je ona.

Pentagon šalje pomoć

Rodrigez je saopštila da će spasilački timovi iz više zemalja uskoro stići u Venecuelu i zahvalila liderima koji su ponudili pomoć, među njima predsjedniku SAD Donaldu Trampu i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Tramp je izjavio da je broj poginulih "razoran", dok je američki državni sekretar Marko Rubio najavio slanje spasilačkih timova, medicinske pomoći i angažovanje Pentagona na obnovi teško oštećenog aerodroma.

Stanovnici u panici istrčavali na ulice

U Karakasu su hiljade ljudi u panici napuštale svoje domove dok su se zgrade snažno ljuljale.

"Čim je počelo, čuli smo ljude kako vrište. Svi su trčali niz stepenice", rekla je Astrid Ramirez (41).

Osamdesetogodišnja Marija Romero ispričala je da joj je policija pomogla da izađe iz kuće.

"Ovaj zemljotres bio je užasan, čak gori od onog iz 1967. godine", rekla je ona.

Ujedinjene nacije: Potreban ogroman međunarodni odgovor

Misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala je vlasti Venecuele da ukinu ograničenja na društvenim mrežama kako bi građani mogli lakše da komuniciraju tokom potrage za nestalima.

Šef humanitarnih operacija UN Tom Flečer izjavio je da se koordinira hitno slanje međunarodnih spasilačkih timova.

"Biće potreban ogroman zajednički napor, posebno imajući u vidu da je i pre ove katastrofe oko osam miliona ljudi u Venecueli zavisilo od humanitarne pomoći", rekao je Flečer.

Škole zatvorene, berza postaje logistički centar

Nastava u školama otkazana je do kraja sedmice.

Berza u Karakasu zatvorena je i biće korišćena kao logistički centar za spasilačke operacije.

Sjedište Crvenog krsta Venecuele pretrpelo je ozbiljna oštećenja, ali su njihove ekipe već raspoređene u najteže pogođenim oblastima.

Francuska ambasada takođe je pretrpjela velika oštećenja.

Nakon procene štete, radnici su počeli ponovno pokretanje petrohemijskog kompleksa u Moronu, drugog po veličini u zemlji, dok naftna infrastruktura, prema prvim informacijama, nije ozbiljnije oštećena.

(Rojters/Mondo)