Razmjere katastrofe u Venecueli: Skoro 600 žrtava, više od 8.000 ljudi pronađeno

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 589, dok je gotovo 3.000 ljudi povrijeđeno.

Izvor: Javier Campos/AP

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2.980, izjavila je danas vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez.

Ona je to rekla okružena predstavnicima vlade i vojske, tokom prijema spasilačkih ekipa koje su pristigle iz različitih dijelova svijeta, prenosi AP.

- Spasićemo ljude koji su zarobljeni. Neumorno radimo na tom zadatku - rekla je Rodrigez.

Ona je navela da je najteže pogođena država La Gvaira, koju su u noći između srijede i četvrtka pogodili zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni za 39 sekundi i dodala da je u toj oblasti uvedeno pojačano vojno prisustvo, dok ekipe tragaju za preživelima i dele hranu i vodu.

Očekuje se da će broj žrtava zemljotresa dodatno porasti, jer se hiljade ljudi vode kao nestale, dok se intenzivne spasilačke operacije nastavljaju.

Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da bi zemljotresi mogli da pogode do 6,76 miliona ljudi u Venecueli, uključujući oko dva miliona stanovnika Karakasa.

Regionalna direktorka Međunarodnog crvenog krsta za Ameriku Lojsi Pejs rekla je da su "ljudi i dalje prestravljeni da se vrate u svoje domove".

U centru Karakasa stotine ljudi provele su noć u parkovima, na parking prostorima i drugim otvorenim mjestima.

Venecuelanske vlasti saopštile su da preusmjeravaju spasilačke ekipe iz drugih dijelova zemlje ka La Gvairi, oblasti koja je i ranije bila pogođena prirodnim katastrofama.

Ukupno pronađeno 8.000 ljudi

U posljednjih nekoliko minuta, broj građana koji su pronađeni nakon što su prijavljeni kao nestali dostigao je 8.000.

Iako je ovo pozitivna prekretnica, broj ljudi koji se i dalje vode kao nestali je i dalje znatno veći.

I dalje je nešto ispod 50.000 i očekuje se da će porasti u narednim satima.