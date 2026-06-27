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Broj žrtava u Venecueli raste: Stiglo 1.600 stranih spasilaca

Broj žrtava u Venecueli raste: Stiglo 1.600 stranih spasilaca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Venecuelanska Vlada saopštila je danas da je u Venecuelu stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživjelima poslije razornog zemljotresa u kojem je poginulo više od 900 ljudi.

U Venecuelu stiglo 1.600 stranih spasilaca Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Istovremeno, vlasti su pooštrile pristup najteže pogođenoj oblasti, prenosi "Rojters".

Privremeni predsjednik Venecuele Delsi Rodrigez rekla je u obraćanju na državnoj televiziji tokom noći da će se spasilačkim naporima priključiti još 10 zemalja, kao i da je u Gvairi raspoređeno 14.000 pripadnika vojske i policije.

Spasioci su raspoređeni na više lokacija u oblasti Gvaira i glavnom gradu Karakasu, ali su u pojedinim područjima porodice i komšije i juče same tragale za nestalima među ruševinama, ponekad kopajući golim rukama.

Zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Oliver Blanko izjavio je da je Venecuela u posljednjim satima primila 17 letova spasilačkih timova, a da se u naredna 24 časa očekuje dolazak još 25 letova.

Stanovnici i volonteri u Gvairi, popularnom ljetovalištu na obali gdje je uništeno ili oštećeno najmanje 100 objekata, među kojima su mnoge stambene zgrade, danima ukazuju na nedostatak teške mehanizacije i ograničeno prisustvo zvaničnih službi.

Vlasti su u sinoć zatvorile put između Gvaire i obližnjeg Karakasa, navodeći da je gust saobraćaj onemogućavao brz prolazak vozila hitne pomoći i spasilačkih ekipa.

Snabdijevanje električnom energijom i dalje je bilo prekinuto u blizini epicentra zemljotresa u Moronu, kao i potpuno obustavljeno u Gvairi, a u drugim oblastima počelo je da se obnavlja.

Struja je ponovo uspostavljena za 60 odsto potrošača.

Iako je vlada Venecuele saopštila da su stotine ljudi nestale ili zarobljene, više od 54.000 osoba vodi se kao nestalo na internet stranici koju vodi venecuelanska opozicija.

Američki Geološki zavod procijenio je da bi u razornih zemljotresima koji su pogodili Venecuelu moglo da bude više od 10.000 žrtava, što bi ih svrstalo među najsmrtonosnije potrese u Latinskoj Americi u posljednjih 100 godina.

UN procenjuju da bi moglo da bude pogođeno gotovo sedam miliona ljudi, uz direktnu materijalnu štetu od oko 6,7 milijardi dolara.

Na više lokacija u Gvairi zabilježene su i pljačke, naveli su očevici za Rojters.

Ministar energetike Venecuele Paula Enao izjavila je da proizvodnja nafte u toj zemlji nije pretrpjela posljedice zemljotresa, dodajući da će distribucija goriva biti nastavljena.

Venecuelu su u srijedu, 24. juna, pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, a prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3.360 ljudi povrijeđeno.

(Srna)

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Venecuela zemljotres

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