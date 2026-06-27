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Raste broj stradalih u Venecueli od razornih zemljotresa: Situacija se i dalje ne smiruje (Foto)

Raste broj stradalih u Venecueli od razornih zemljotresa: Situacija se i dalje ne smiruje (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Porastao broj poginulih u zemljotresima u Venecueli - najmanje 1.430 ljudi je stradalo.

Raste broj stradalih u zemljotresu u Venecueli Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na najmanje 1.430, piše "CNN". Ovu informaciju potvrdio je danas predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodriges.

Prema njegovim riječima, najmanje 3.238 osoba je povrijeđeno, dok je oko 3.142 porodica ostalo bez svojih domova. Nakon dva razorna zemljotresa u četvrtak 25. juna, oko 430 naknadnih potresa je pogodilo Venecuelu.

Da podsjetimo, Venecuelu su u četvrtak 25. juna pogodila dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali. 

Najteže je pogođen glavni grad Karakas i njegova okolina.

Privremeni predsjednik Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.

(Mondo)

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Venecuela zemljotres

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