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Od udara groma do ugroženih kuća: Teška noć za vatrogasce u Grahovu, Kupresu i Foči

Od udara groma do ugroženih kuća: Teška noć za vatrogasce u Grahovu, Kupresu i Foči

Autor Dušan Volaš
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Požar na šumskom području Risovac u opštini Bosansko Grahovo i dalje je aktivan, a vatru od jutros ponovo gasi helikopter Oružanih snaga BiH.

Požar u Bosanskom Grahovu i dalje aktivan: Vatru gase helikopter OS BiH i kanaderi iz Hrvatske Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Na ovom području sinoć su djelovala i dva kanadera iz Hrvatske, kao i pripadnici Civilne zaštite Bosansko Grahovo, dobrovoljnih vatrogasnih društava "Korita" i "Sveta Ana", te radnici šumarstva, saopštila je Federalna uprava Civilne zaštite.

Novi požar izbio je sinoć oko 20.00 časova na brdu Obljaj usljed udara groma, ali je ugašen.

Na području Kupresa lokalizovan je požar na lokalitetu Smoljino sedlo, ali se na nekim dijelovima požarišta povremeno pojavljuje otvoreni plamen, a u gašenju pomaže i kiša.

U federalnoj opštini Foča juče je izbio požar na području Mjesne zajednice Cvilin gdje su gorjeli sitna trava i rastinje koje je prijetilo da ugrozi okolne stambene i druge objekte. Požar je brzo ugašen i spriječena je veća materijalna šteta.

Izgorjelo je oko 400 bala sijena, a pričinjena materijalna šteta je od oko 2.500 KM.

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Tagovi

požar Požari

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