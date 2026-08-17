Dim vidljiv sa više lokacija u Bijeljini: Izbio požar u poznatom semberskom vikend-naselju, uzrok još uvijek nepoznat

Veći požar izbio je danas u semberskom selu i popularnom vikend-naselju Amajlije kod Bijeljine. Zbog ozbiljnosti situacije, na terenu se nalaze sve raspoložive snage Teritorijalne vatrogasne jedinice koje pokušavaju da lokalizuju vatru.
Kako je potvrđeno iz bijeljinske vatrogasne jedinice, brojne ekipe su hitno upućene na mjesto događaja i trenutno ulažu napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno dalje širenje.
Za sada još uvijek nije poznato šta je tačno obuhvaćeno plamenom, niti šta je uzrok izbijanja ovog većeg požara, a više zvaničnih informacija nadležnih službi očekuje se uskoro.
O razmjerama požara svjedoči i činjenica da se gust dim nadvio nad ovim područjem. Prema javljanjima čitalaca lokalnih medija, dim iz Amajlija se trenutno može vidjeti iz više različitih dijelova Bijeljine.