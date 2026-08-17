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Dim vidljiv sa više lokacija u Bijeljini: Izbio požar u poznatom semberskom vikend-naselju, uzrok još uvijek nepoznat

Dim vidljiv sa više lokacija u Bijeljini: Izbio požar u poznatom semberskom vikend-naselju, uzrok još uvijek nepoznat

Autor Dušan Volaš
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Veći požar izbio je danas u semberskom selu i popularnom vikend-naselju Amajlije kod Bijeljine. Zbog ozbiljnosti situacije, na terenu se nalaze sve raspoložive snage Teritorijalne vatrogasne jedinice koje pokušavaju da lokalizuju vatru.

Požar kod Bijeljine: Gori u Amajlijama Izvor: InfoBijeljina/Printscreen

Kako je potvrđeno iz bijeljinske vatrogasne jedinice, brojne ekipe su hitno upućene na mjesto događaja i trenutno ulažu napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno dalje širenje.

Za sada još uvijek nije poznato šta je tačno obuhvaćeno plamenom, niti šta je uzrok izbijanja ovog većeg požara, a više zvaničnih informacija nadležnih službi očekuje se uskoro.

O razmjerama požara svjedoči i činjenica da se gust dim nadvio nad ovim područjem. Prema javljanjima čitalaca lokalnih medija, dim iz Amajlija se trenutno može vidjeti iz više različitih dijelova Bijeljine.

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Tagovi

Bijeljina požar Semberija

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