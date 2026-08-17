Osumnjičeni da su namjerno izazvali 10 požara na području Zadra: Uhapšeni Hrvati i Poljakinja, pronađeno i oružje

Zadarska policija uhapsila je tri hrvatska državljanina i jednu Poljakinju zbog sumnje da su planski podmetnuli deset požara na širem području Zadra, pričinivši ogromnu štetu. Smješteni su u policijski pritvor, a pretresom im je pronađeno i neprijavljeno oružje.

Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&people / Profimedia

Kako je saopšteno, brzom intervencijom policijskih službenika, 15. avgusta u večernjim časovima lociran je i presretnut automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazila tri muškarca (starosti 46, 45 i 42 godine) i tridesettrogodišnja Poljakinja. Hapšenju je prethodila dojava savesnih građana koji su primetili paljenje vatre uz kolovoz na širem benkovačkom području.

Iz Policijske uprave zadarske navode da su osumnjičeni djelovali organizovano.

"Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe, po prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. avgusta na ukupno deset lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije, djelovanjem toplotne energije otvorenog plamena ili dijelova gorive materije upaljačem namjerno izazvale požare, sa ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva", navodi se u saopštenju policije.

Svojim nesavesnim i kažnjivim ponašanjem, ova grupa je izazvala požare u zadarskom naselju Bili Brig, kao i na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Posljedice njihovog delovanja su katastrofalne, a zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i vazduhoplovnih snaga, spriječene su još veće tragedije.

"Prema uviđajima koji su zasad sprovedeni na opožarenim lokacijama, u požaru na Bilom Brigu u potpunosti je izgorjelo parkirano vozilo 53-godišnjeg vlasnika, dok su u požaru na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg u maslinjaku 48-godišnjeg vlasnika u potpunosti izgorela 43 stabla maslina", ističu iz zadarske policije.

Tokom istrage, na osnovu naloga nadležnog sudije Županijskog suda u Zadru, izvršeni su pretresi kuća, prostorija i vozila koje su koristili osumnjičeni. Tom prilikom, policija je od 42-godišnjaka oduzela poluautomatsku pušku sa 44 komada pripadajuće municije, dok su od 46-godišnjaka oduzeti jedan pištolj i više mobilnih telefona.

Svim osumnjičenima je u zakonskom roku određeno policijsko zadržavanje, a krivična prijava podnijeta je Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru. Policija nastavlja rad na terenu kako bi se utvrdila sva materijalna šteta koja do sada nije evidentirana, a konačna pravna kvalifikacija zavisiće od utvrđenih činjenica, zaključuje se u saopštenju.