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Saks nakon počasnog doktorata u Banjaluci: "Ova zemlja je prekrasna zbog raznolikosti i prirodnih bogatstava"

Saks nakon počasnog doktorata u Banjaluci: "Ova zemlja je prekrasna zbog raznolikosti i prirodnih bogatstava"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija DŽefri Saks rekao je da su u svijetu danas prisutne opasnosti koje ranije nisu postojale, te da je izuzetno važno da se nađe harmonija među raznolikostima sa kojima živimo.

Džefriju Saksu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci Izvor: Ninoslav Danojlić/Srna

Saks je tokom predavanja na Univerzitetu u Banjaluci danas rekao da su Republika Srpska i BiH specifične po brojnim raznolikostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovdje bilježi razvoj.

"Imamo tri naroda, nekoliko jezika i ova zemlja nije prekrasna samo zbog raznolikosti, nego i zbog prirodnih bogatstava. Postizanje harmonije među raznolikostima kod vas utiče i na ostatak regiona i svijeta", rekao je Saks.

Ukazao je da u BiH postoje veliki izazovi kada je riječ o njenom upravljanju, da treba da ima samostalnost upravljanja u pravom smislu te riječi.

"Samostalna zemlja treba i može da bude dio Evrope", rekao je Saks.

On smatra da je važno da samostalno funkcioniše demokratska vlast, koja će zemlju odvesti u EU.

"Evropa ne treba da bude regija koja je prožeta ratom, jer takva ne treba nikome, a svima je potrebna Evropa u miru i jedino tako možemo da napredujemo", rekao je Saks.

Saks je pojasnio da harmonija raznolikosti podrazumijeva različite izazove, ekološke, ekonomske, ljudske i društvene, te da je izazov prevazići tako nešto u multietničkom društvu,

"Ali, to je i značajna prilika za razvoj", rekao je Saks novinarima nakon predavanja.

On je napomenuo da je jedna od značajnih harmonija raznolikosti, koju je neophodno postići u trenutnom multipolarnom svijetu da se izbjegne globalni sukob.

"Važne su i regionalne integracije, kako bi se ostvarila saradnja među zemljama, što je osnovni uslov za razvoj", rekao je Saks.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić uručio je danas Saksu počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem.

Saks je ranije izrazio zadovoljstvo dolaskom u Banjaluku, te naveo da mu je dodjelom počasnog doktorata banjalučkog Univerziteta učinjena velika velika čast.

Zvaničnici Republike Srpske juče su se sastali sa Saksom.

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Džefri Saks Univerzitet u Banjaluci doktorat

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