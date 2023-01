Čuveni američki ekonomista Džefri Saks: U Ukrajini ratuju Rusija i SAD

Profesor Univerziteta Kolumbija u SAD DŽefri Saks navodi da u Ukrajini ratuju SAD i Rusija te da su zapadne sankcije Moskvi neefikasne i da nemaju rezultate.

Izvor: Shutterstock

Saks je naglasio da su sankcije Rusiji podržale zemlje u kojima živi tek 20 odsto stanovnikaplanete, dok je velika većina svijeta odbila da uvede sankcije.

"Sankcije protiv Rusije ne samo što nisu obogaljile rusku ekonomiju, nego je došlo do ‘bumerang efekta’. Izazvale su velike negativne globalne posljedice, a Rusija nije prestala da izvozi širom svijeta", navodi Saks.

Saks je dodao da sa Rusijom trguju Kina, Indija, sve azijske države i Latinska Amerika, i da oni ne žele da budu dio "proksi rata".

"Razgovarao sam sa liderima širom svijeta i oni dobro razumiju da je riječ o sukobu dvije super-sile Rusije i SAD, i da nije samo jedna strana odgovorna", rekao je Saks u potkast razgovoru sa predsjednikom Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vukom Jeremićem.

On napominje da su sankcije "jeftina i laka politika", koju SAD provode godinama i koja iznova i iznova - ne donosi rezultat.

Saks je naveo da je nesumnjivo da je "u toku rat Amerike i Rusije, iako ginu ukrajinski građani".

"Oružje, obavještajne podatke, finansiranje rata – sve to daju Amerika i njeni saveznici, tako da je riječ o ratu SAD i Rusije, a to nije dobro jer su to nuklearne super-sile".

Suprotno američkoj propagandi, koja tvrdi da je "ludak Vladimir Putin` bez razloga započeo rat u februaru 2022. godine, činjenice govore da je rat počeo još u februaru 2014. godine", naglašava Saks.

Uzrok je, smatra on, namjera Amerike da u NATO uvede Ukrajinu i Gruziju, što je 2008. godine rekao i tadašnji predsjednik SAD Džordž Buš.

Saks je podsjetio na obećanje Zapada Rusiji da se NATO poslije raspada Sovjetskog Saveza neće širiti "ni centimetar na istok", kao i da je Amerika to obećanje prekršila.

"U svijesti Amerikanaca ne postoji neutralnost nego samo - `ili si sa nama ili si protiv nas`. Do 2021. godine Amerika je uložila milijarde dolara u naoružavanje Ukrajine. Fortifikacija istočne Ukrajine je trajala punih osam godina uz pomoć američkog novca, oružja i znanja", napominje Saks.

On smatra da je rat u Ukrajini moguće zaustaviti tako što bi se Ukrajina obavezala da bude vojno neutralna i da ne uđe u NATO, da Rusija zadrži Krim i da region Donbas na istoku Ukrajine dobije veliku autonomiju.