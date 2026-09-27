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Džefri Saks na sastanku sa najvišim zvaničnicima Srpske u Banjaluci

Džefri Saks na sastanku sa najvišim zvaničnicima Srpske u Banjaluci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks sastao se u Banjaluci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske.

Džefri Saks u Banjaluci: Sastanak sa Dodikom, Cvijanovićevom i Minićem u Vladi Srpske Izvor: Shutterstock

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci počeo je sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Sastanku prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Na sastanku su i ministar finansija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Saks je široj javnosti postao poznat tokom osamdesetih i devedesetih godina, kada je savjetovao zemlje koje su prolazile kroz velike ekonomske promjene.

Radio je u Boliviji, Poljskoj i Rusiji, a njegovo ime se posebno povezivalo sa brzim prelaskom sa planske na tržišnu ekonomiju.

Taj pristup često se naziva "šok terapijom". Sam Saks, međutim, kaže da nije on izabrao taj izraz.

Dio karijere proveo je i u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Krajem 1989. godine radio je kao ekonomski savjetnik u vrijeme vlade Ante Markovića. Bavio se ekonomskim reformama i problemima visoke inflacije.

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Tagovi

Džefri Saks Banjaluka Vlada RS

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